Принудительное изъятие имущества в 2025 — как получить компенсацию

Компенсация за изъятое имущество — как получить в 2025
Согласно Конституции Украины, каждый гражданин имеет право на частную собственность, и его нельзя незаконно лишить этого права. Однако в период военного положения государство может принудительно изымать имущество у физических и юридических лиц для нужд обороны.
О том, при каких условиях возможно принудительное изъятие имущества и как владельцы могут получить компенсацию в 2025 году, отмечается в Законе Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".
Можно ли получить компенсацию за изъятое имущество
Изъятие возможно только в случае общественной необходимости. При этом закон гарантирует владельцам право на компенсацию. Возмещение может быть:
- осуществлено после передачи имущества;
- выплачено сразу перед изъятием;
- не предусмотрено (если имущество принадлежит государственным предприятиям).
Компенсацию могут получить физические и юридические лица, у которых изъяли здания, транспорт или другое имущество. Если владелец не может подать заявление, это могут сделать его наследники или правопреемники.
Как получить компенсацию в 2025 году
Оценка имущества проводится в соответствии с рыночной стоимостью. После завершения военного положения владелец может обратиться в территориальный центр комплектования с заявлением, предоставив:
- акт изъятия;
- официальную оценку стоимости имущества.
Если возникают споры о компенсации, вопрос решается в судебном порядке.
Процедура принудительного изъятия должна быть задокументирована: указываются данные владельца, описание объекта и сумма компенсации. Если независимая оценка невозможна, ее могут провести государственные органы. В случае отсутствия собственника оценка происходит без его участия.
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