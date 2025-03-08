Принудительное изъятие имущества в 2025 — как получить компенсацию

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Согласно Конституции Украины, каждый гражданин имеет право на частную собственность, и его нельзя незаконно лишить этого права. Однако в период военного положения государство может принудительно изымать имущество у физических и юридических лиц для нужд обороны.

О том, при каких условиях возможно принудительное изъятие имущества и как владельцы могут получить компенсацию в 2025 году, отмечается в Законе Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

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Можно ли получить компенсацию за изъятое имущество

Изъятие возможно только в случае общественной необходимости. При этом закон гарантирует владельцам право на компенсацию. Возмещение может быть:

осуществлено после передачи имущества;

выплачено сразу перед изъятием;

не предусмотрено (если имущество принадлежит государственным предприятиям).

Компенсацию могут получить физические и юридические лица, у которых изъяли здания, транспорт или другое имущество. Если владелец не может подать заявление, это могут сделать его наследники или правопреемники.

Как получить компенсацию в 2025 году

Оценка имущества проводится в соответствии с рыночной стоимостью. После завершения военного положения владелец может обратиться в территориальный центр комплектования с заявлением, предоставив:

акт изъятия;

официальную оценку стоимости имущества.

Если возникают споры о компенсации, вопрос решается в судебном порядке.

Процедура принудительного изъятия должна быть задокументирована: указываются данные владельца, описание объекта и сумма компенсации. Если независимая оценка невозможна, ее могут провести государственные органы. В случае отсутствия собственника оценка происходит без его участия.

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