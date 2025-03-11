Оформлення спадщини — за що доведеться заплатити у 2025

Люди вимірюють розмір кімнати. Фото: Pexels

Процес прийняття спадщини може бути ускладнений численними юридичними нюансами, про які краще знати заздалегідь. Якщо мова йде про нерухомість померлого родича, багато хто не знає, що необхідно провести незалежну оцінку спадкового майна.

Про те, коли така оцінка є обов'язковою, як вона проводиться, та які витрати можуть виникнути в процесі оформлення спадщини, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Коли потрібна оцінка майна

Оцінка майна є важливим етапом у процедурі прийняття спадщини, що дозволяє правильно визначити податки та уникнути можливих конфліктів між спадкоємцями. Вона може бути проведена:

У нотаріуса — якщо між спадкоємцями немає конфліктів, майно приватизоване і всі документи на нього є. Через суд — коли спадкоємці не можуть дійти згоди щодо розподілу часток або якщо документи на майно загублені чи не оформлені.

Якщо всі спадкоємці погоджуються з розміром своїх часток і документи на майно є, спадкову справу можна оформити у нотаріуса. Для цього необхідно отримати звіт оцінювача, щоб розрахувати податки та обов'язкові платежі.

Витрати на оформлення спадщини залежать від родинного зв’язку між померлим та спадкоємцем. Для близьких родичів витрати будуть мінімальними, а податки не сплачуються (5% на прибуток і 5% військовий збір).

Як заощадити на оцінці спадкового майна у 2025 році

В Україні існує можливість зекономити на оцінці майна через державний онлайн-сервіс. Досить ввести дані про квартиру, гараж або дачу на сайті Фонду державного майна України, щоб отримати офіційну довідку про ринкову вартість.

Однак варто пам’ятати, що автоматично визначена вартість може не відповідати реальній ринковій. У разі незгоди можна звернутись до приватних оцінювачів.

Що робити, якщо є суперечки між спадкоємцями

Коли родичі не можуть домовитися щодо поділу спадщини, питання доведеться вирішувати через суд. У такому випадку без допомоги юриста не обійтися, а суд вимагатиме звіт оцінювача, що враховує всі індивідуальні характеристики майна. Державна оцінка тут не підійде.

Раніше ми писали, що в Україні існує кілька способів успадкувати активи померлого родича. Якщо заповіту не було, поділ майна відбувається за законом.

Також ми розповідали, що оформлення спадщини — процес, з яким стикається майже кожен українець. Проте навіть спадкоємці першої черги або особи згадані у заповіті, ще не гарантовано отримають частку майна.