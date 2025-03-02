Спадщина в Україні — кого і чому можуть позбавити майна весною 2025 року

Чоловік вивчає документи. Фото: Pexels

Оформлення спадщини — це процес, яким рано чи пізно займається майже кожен українець. Однак, навіть якщо людина належить до першої черги спадкоємців або її згадано в заповіті, це ще не означає, що вона 100% отримає частку майна. В Україні існують підстави, за яких спадкоємця можуть позбавити права на спадок.

Про те, чому деякі українці можуть залишитись без спадщини в березні 2025 року, згадується в Цивільному кодексі України.

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Спадщина — це не лише майно чи кошти, а й права та обов’язки, які передаються від померлого його спадкоємцям. Спадкування може відбуватися двома шляхами:

За заповітом — коли спадкодавець ще за життя визначає, кому перейде його майно. Спадкоємцями можуть бути як родичі, так і сторонні особи або організації. За законом — коли заповіт відсутній, і спадщина розподіляється між родичами у визначеній законом черговості.

Закон також гарантує, що непрацездатні батьки та діти мають право на обов’язкову частку у спадщині, навіть якщо їх не згадано в заповіті.

Хто може втратити право на спадщину у 2025 році

Однак існують випадки, коли людину можуть позбавити спадкових прав. Відповідно до статті 1224 Цивільного кодексу України, до таких категорій належать:

батьки, позбавлені батьківських прав;

подружжя, чий шлюб визнано недійсним;

особи, що перешкоджали складанню заповіту;

родичі, які ухилялися від надання матеріальної допомоги спадкодавцю;

спадкоємці, які відмовилися доглядати за померлим, який цього потребував;

ті, хто навмисне намагався або позбавив життя спадкодавця чи інших спадкоємців.

Навесні 2025 року ці положення залишаються незмінними, тому спадкоємцям варто уважно вивчати законодавство перед оформленням спадщини. Якщо є докази порушень, суд може офіційно позбавити деяких осіб спадкових прав. Однак на практиці такі справи дуже складні, оскільки спадкодавець уже не може підтвердити неправомірність дій деяких спадкоємців.

Раніше ми писали, що в Україні батьки зобов’язані утримувати дітей до їхнього повноліття. Якщо ж хтось ухиляється від цього обов’язку, він має сплачувати аліменти.

Ми також розповідали, що з 2014 року на державному аукціоні "СЕТАМ" продають майно боржників, а отримані кошти йдуть на погашення заборгованості. Водночас закон забороняє конфісковувати певні речі, необхідні для мінімальних життєвих потреб людини.