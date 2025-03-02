Наследство в Украине — кого и почему могут лишить имущества весной 2025 года

Мужчина изучает документы. Фото: Pexels

Оформление наследства — это процесс, которым рано или поздно занимается почти каждый украинец. Однако, даже если человек относится к первой очереди наследников или упомянут в завещании, это еще не значит, что он 100% получит долю имущества. В Украине существуют основания, при которых наследника могут лишить права на наследство.

О том, почему некоторые украинцы могут остаться без наследства в марте 2025 года, упоминается в Гражданском кодексе Украины.

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Как украинцы могут получить наследство

Наследство — это не только имущество или средства, но и права и обязанности, которые передаются от умершего его наследникам. Наследование может происходить двумя путями:

По завещанию — когда наследодатель еще при жизни определяет, кому перейдет его имущество. Наследниками могут быть как родственники, так и посторонние лица или организации. По закону — когда завещание отсутствует, и наследство распределяется между родственниками в определенной законом очередности.

Закон также гарантирует, что нетрудоспособные родители и дети имеют право на обязательную долю в наследстве, даже если они не упомянуты в завещании.

Кто может потерять право на наследство в 2025 году

Однако существуют случаи, когда человека могут лишить наследственных прав. В соответствии со статьей 1224 Гражданского кодекса Украины, к таким категориям относятся:

родители, лишенные родительских прав;

супруги, чей брак признан недействительным;

лица, препятствовавшие составлению завещания;

родственники, которые уклонялись от предоставления материальной помощи наследодателю;

наследники, отказавшиеся ухаживать за умершим, который в этом нуждался;

те, кто умышленно пытался или лишил жизни наследодателя или других наследников.

Весной 2025 года эти положения остаются неизменными, поэтому наследникам стоит внимательно изучать законодательство перед оформлением наследства. Если есть доказательства нарушений, суд может официально лишить некоторых лиц наследственных прав. Однако на практике, такие дела очень сложные, поскольку наследодатель уже не может подтвердить неправомерность действий некоторых наследников.

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