Спадок піде на сплату аліментів — у кого заберуть майно у 2025

Людина тримає гроші. Фото: Unsplash

В Україні батьки повинні піклуватись про своїх дітей до їх повноліття. Тож, якщо людина з тих чи інших причин не бажає виконувати свій обов'язок, вона повинна сплачувати аліменти. На жаль, не всі батьки доживають до 18-річчя своїх дітей. Деякі платники аліментів за життя не виконували своїх обов’язків належним чином, що призвело до виникнення боргів після їх смерті.

Про те, чи списуються борги після смерті платника аліментів, або ж вони переходять до його спадкоємців, пояснили фахівці Вищої школи адвокатури НААУ.

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Відповідно до статті 1216 Цивільного кодексу України, спадкове майно переходить від померлої особи (спадкодавця) до її спадкоємців разом з усіма правами та обов’язками. Стаття 1218 уточнює, що до спадщини входять усі права та обов’язки, які існували на момент відкриття спадщини, якщо вони не припинилися через смерть.

Проте статті 1219 та 608 ЦК України визначають, що спадщина не включає обов’язки, пов’язані виключно з особистістю боржника, якщо вони не можуть бути виконані іншими особами. Таким чином, зобов’язання зі сплати аліментів припиняється зі смертю платника й не входить до складу спадщини. Ця відповідальність нерозривно пов’язана з відносинами між батьками й дітьми.

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Згідно зі статтями 194 та 199 Сімейного кодексу України, аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за попередні десять років, навіть якщо дитина вже досягла повноліття або віку до 23 років у випадках, передбачених законом.

Тож борги за аліментами, накопичені до смерті спадкодавця, залишаються в складі спадщини. Спадкоємці повинні погасити цей борг коштом спадкового майна. Верховний Суд України неодноразово підтверджував це у своїх постановах.

Разом із тим штрафи, пені та інфляційні нарахування не підлягають стягненню зі спадкоємців, оскільки вони є виключно відповідальністю боржника.

Навіть якщо спадкоємець має низький дохід або отримує лише пенсію, це не звільняє його від обов’язку сплатити борги по аліментах спадкодавця. Відповідно до закону, борги покриваються коштом спадкового майна, а не з особистого доходу спадкоємця. Якщо сплатити борг одразу неможливо і немає домовленості про інший спосіб розрахунку, борг може бути стягнутий з майна, яке отримав спадкоємець у натурі.

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