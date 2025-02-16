Наследство пойдет на уплату алиментов — у кого заберут имущество в 2025

Человек держит деньги. Фото: Unsplash

В Украине родители должны заботиться о своих детях до их совершеннолетия. Поэтому, если человек по тем или иным причинам не желает выполнять свой долг, он должен платить алименты. К сожалению, не все родители доживают до 18-летия своих детей. Некоторые плательщики алиментов при жизни не выполняли своих обязанностей должным образом, что привело к возникновению долгов после их смерти.

О том, списываются ли долги после смерти плательщика алиментов, или же они переходят к его наследникам, объяснили специалисты Высшей школы адвокатуры НААУ.

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Должны ли наследники отдавать долги родственника

В соответствии со статьей 1216 Гражданского кодекса Украины, наследственное имущество переходит от умершего лица (наследодателя) к его наследникам вместе со всеми правами и обязанностями. Статья 1218 уточняет, что в наследство входят все права и обязанности, которые существовали на момент открытия наследства, если они не прекратились из-за смерти.

Однако статьи 1219 и 608 ГК Украины определяют, что наследство не включает обязанности, связанные исключительно с личностью должника, если они не могут быть выполнены другими лицами. Таким образом, обязательство по уплате алиментов прекращается со смертью плательщика и не входит в состав наследства. Эта ответственность неразрывно связана с отношениями между родителями и детьми.

Могут ли забрать наследство из-за долгов по алиментам

Согласно статьям 194 и 199 Семейного кодекса Украины, алименты могут быть взысканы по исполнительному листу за предыдущие десять лет, даже если ребенок уже достиг совершеннолетия или возраста до 23 лет в случаях, предусмотренных законом.

Поэтому долги по алиментам, накопленные до смерти наследодателя, остаются в составе наследства. Наследники должны погасить этот долг за счет наследственного имущества. Верховный Суд Украины неоднократно подтверждал это в своих постановлениях.

Вместе с тем штрафы, пени и инфляционные начисления не подлежат взысканию с наследников, поскольку они являются исключительно ответственностью должника.

Даже если наследник имеет низкий доход или получает только пенсию, это не освобождает его от обязанности оплатить долги по алиментам наследодателя. Согласно закону, долги покрываются за счет наследственного имущества, а не из личного дохода наследника. Если оплатить долг сразу невозможно и нет договоренности о другом способе расчета, долг может быть взыскан из имущества, которое получил наследник в натуре.

Ранее мы писали, что в Украине есть несколько вариантов передачи имущества в собственность конкретному лицу. Самыми распространенными среди близких родственников остаются дарение и наследование по завещанию. В то же время возникает вопрос, какой из этих способов является более удобным и выгодным.

Также мы рассказывали, что украинцы могут унаследовать не только жилые объекты, такие как квартиры или дома, но и другое имущество. Это могут быть гаражи, складские помещения или даже паркоместа.