Оформление наследства — за что придется заплатить в 2025 году

Люди измеряют размер комнаты. Фото: Pexels

Процесс принятия наследства может быть осложнен многочисленными юридическими нюансами, о которых лучше знать заранее. Если речь идет о недвижимости умершего родственника, многие не знают, что необходимо провести независимую оценку наследственного имущества.

О том, когда такая оценка является обязательной, как она проводится, и какие расходы могут возникнуть в процессе оформления наследства, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Когда нужна оценка имущества

Оценка имущества является важным этапом в процедуре принятия наследства, позволяющим правильно определить налоги и избежать возможных конфликтов между наследниками. Она может быть проведена:

У нотариуса — если между наследниками нет конфликтов, имущество приватизировано и все документы на него есть. Через суд — когда наследники не могут прийти к согласию относительно распределения долей или если документы на имущество утеряны или не оформлены.

Если все наследники соглашаются с размером своих долей и документы на имущество есть, наследственное дело можно оформить у нотариуса. Для этого необходимо получить отчет оценщика, чтобы рассчитать налоги и обязательные платежи.

Расходы на оформление наследства зависят от родственной связи между умершим и наследником. Для близких родственников расходы будут минимальными, а налоги не уплачиваются (5% на прибыль и 5% военный сбор).

Как сэкономить на оценке наследственного имущества в 2025 году

В Украине существует возможность сэкономить на оценке имущества через государственный онлайн-сервис. Достаточно ввести данные о квартире, гараже или даче на сайте Фонда государственного имущества Украины, чтобы получить официальную справку о рыночной стоимости.

Однако стоит помнить, что автоматически определенная стоимость может не соответствовать реальной рыночной. В случае несогласия можно обратиться к частным оценщикам.

Что делать, если есть споры между наследниками

Когда родственники не могут договориться о разделе наследства, вопрос придется решать через суд. В таком случае без помощи юриста не обойтись, а суд потребует отчет оценщика, учитывающий все индивидуальные характеристики имущества. Государственная оценка здесь не подойдет.

Ранее мы писали, что в Украине существует несколько способов унаследовать активы умершего родственника. Если завещания не было, раздел имущества происходит по закону.

Также мы рассказывали, что оформление наследства — процесс, с которым сталкивается почти каждый украинец. Однако даже наследники первой очереди или лица упомянутые в завещании, еще не гарантированно получат долю имущества.