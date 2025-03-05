Спадкування в Україні — як ділиться майно та що потрібно знати нащадкам у 2025 році

Людина консультується у юриста. Фото: Pixabay

В Україні існує кілька способів отримання активів, що належали покійному родичу. Якщо за життя людина не розпорядилася своїм майном через заповіт, то його поділ між потенційними спадкоємцями відбувається згідно із законом.

Про те, що варто знати українцям про правила отримання спадщини у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Хто має першочергове право на спадщину

Спадкування за законом базується на сімейних чи родинних зв’язках, а також на факті утримання спадкодавцем особи протягом останніх п’яти років до своєї смерті. Загалом передбачено п’ять черг спадкування:

Перша черга — це діти, батьки та чоловік або дружина покійного. Друга черга — рідні брати та сестри, а також дідусь і бабуся з обох сторін. Третя черга — рідні дядьки та тітки. Четверта черга — особи, які не менше п’яти років проживали з покійним однією сім’єю. П’ята черга — утриманці, які не були членами родини, а також далекі родичі до шостого ступеня спорідненості.

Якщо спадкоємці попередньої черги відсутні або відмовилися від своєї частки, право на спадщину переходить до наступної черги.

Хто має гарантовану частку у спадщині

Згідно зі статтею 1241 Цивільного кодексу України, певні категорії осіб мають право на обов’язкову частку у спадщині, незалежно від наявності заповіту. До них належать:

малолітні та неповнолітні діти померлого;

повнолітні діти, якщо вони є непрацездатними;

непрацездатний вдівець або вдова;

непрацездатні батьки покійного.

Цим спадкоємцям гарантується щонайменше половина частки, яку вони отримали б за законом, навіть якщо в заповіті їх згадано не було. Однак у певних випадках таких осіб все ж можуть усунути від спадкування через суд.

Хто може втратити право на спадщину у 2025 році

Не всі спадкоємці можуть розраховувати на отримання спадкового майна. Відповідно до статті 1224 ЦКУ, суд може позбавити права на спадщину осіб, якщо вони:

були позбавлені батьківських прав і не відновили їх;

перебували у недійсному шлюбі зі спадкодавцем;

перешкоджали складанню або виконанню заповіту;

не надавали необхідної допомоги спадкодавцю за життя;

умисно заподіяли шкоду або смерть спадкодавцю чи іншим спадкоємцям.

Що не входить до складу спадщини

Деякі права та обов’язки не можуть бути успадковані. Згідно з Цивільним кодексом України, до них належать:

особисті немайнові права;

пенсії, соціальні виплати, аліменти;

право на компенсацію шкоди здоров’ю;

кредитні зобов’язання, що припиняються після смерті;

членство в громадських організаціях (якщо статут не передбачає іншого).

Як можна відмовитися від спадщини та кому це потрібно

Спадкоємці мають право як прийняти, так і відмовитися від спадщини. Часткове прийняття чи відмова не допускається. Варто пам’ятати, що спадщина разом із майном може містити борги, які доведеться сплачувати.

Щоб відмовитися від спадщини, необхідно подати відповідну заяву протягом шести місяців із дня смерті спадкодавця. Це можна зробити особисто у нотаріуса або надіслати документ поштою з нотаріально завіреним підписом. У сільській місцевості заяви приймає орган місцевого самоврядування.

Раніше ми писали, що спадкування в Україні — це важливий юридичний процес, яким займається більшість громадян після смерті рідних. Однак інколи спадкове майно може бути під арештом, що значно ускладнює процес його отримання.

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