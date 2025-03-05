Наследование в Украине — как делится имущество и что нужно знать потомкам в 2025 году

Человек консультируется у юриста. Фото: Pixabay

В Украине существует несколько способов получения активов, принадлежавших покойному родственнику. Если при жизни человек не распорядился своим имуществом через завещание, то его разделение между потенциальными наследниками происходит по закону.

О том, что стоит знать украинцам о правилах получения наследства в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто имеет первоочередное право на наследство

Наследование по закону базируется на семейных или родственных связях, а также на факте содержания наследодателем лица в течение последних пяти лет до своей смерти. Всего предусмотрено пять очередей наследования:

Первая очередь — это дети, родители и муж или жена покойного. Вторая очередь — родные братья и сестры, а также дедушка и бабушка с обеих сторон. Третья очередь — родные дяди и тети. Четвертая очередь — лица, которые не менее пяти лет проживали с покойным одной семьей. Пятая очередь — иждивенцы, которые не были членами семьи, а также дальние родственники до шестой степени родства.

Если наследники предыдущей очереди отсутствуют или отказались от своей доли, право на наследство переходит к следующей очереди.

Кто имеет гарантированную долю в наследстве

Согласно статье 1241 Гражданского кодекса Украины, определенные категории лиц имеют право на обязательную долю в наследстве, независимо от наличия завещания. К ним относятся:

малолетние и несовершеннолетние дети умершего;

совершеннолетние дети, если они являются нетрудоспособными;

нетрудоспособный вдовец или вдова;

нетрудоспособные родители покойного.

Этим наследникам гарантируется по меньшей мере половина доли, которую они получили бы по закону, даже если в завещании они упомянуты не были. Однако в определенных случаях таких лиц все же могут отстранить от наследования через суд.

Кто может потерять право на наследство в 2025 году

Не все наследники могут рассчитывать на получение наследственного имущества. В соответствии со статьей 1224 ГКУ, суд может лишить права на наследство лиц, если они:

были лишены родительских прав и не восстановили их;

находились в недействительном браке с наследодателем;

препятствовали составлению или исполнению завещания;

не оказывали необходимой помощи наследодателю при жизни;

умышленно причинили вред или смерть наследодателю, или другим наследникам.

Что не входит в состав наследства

Некоторые права и обязанности не могут быть унаследованы. Согласно Гражданскому кодексу Украины, к ним относятся:

личные неимущественные права;

пенсии, социальные выплаты, алименты;

право на компенсацию вреда здоровью;

кредитные обязательства, которые прекращаются после смерти;

членство в общественных организациях (если устав не предусматривает иного).

Как можно отказаться от наследства и кому это нужно

Наследники имеют право как принять, так и отказаться от наследства. Частичное принятие или отказ не допускается. Стоит помнить, что наследство вместе с имуществом может содержать долги, которые придется платить.

Чтобы отказаться от наследства, необходимо подать соответствующее заявление в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Это можно сделать лично у нотариуса или отправить документ по почте с нотариально заверенной подписью. В сельской местности заявления принимает орган местного самоуправления.

Ранее мы писали, что наследование в Украине — это важный юридический процесс, которым занимается большинство граждан после смерти родных. Однако иногда наследственное имущество может быть под арестом, что значительно усложняет процесс его получения.

Также мы рассказывали, что финансовые обязательства могут стать предметом споров между супругами, особенно при разводе. Именно поэтому важно знать, какие долги будет возвращать только один из супругов, а что должно быть разделено между бывшими партнерами.