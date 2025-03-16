Оформлення спадщини у квітні 2025 року — скільки часу є у нащадків та які документи знадобляться

Чоловік підписує документ. Фото: Pexels

Так чи інакше більшість українців мають справу з оформленням спадщини. Якщо вчасно не прийняти майно, людина може втрати право на нього. Саме тому важливо знати, скільки часу мають українці на оформлення спадщини та які документи для цього потрібно підготувати.

Про те, що потрібно зробити українцям, щоб оформити спадщину у квітні 2025 року, зазначається в 84 главі Цивільного кодексу України.

Читайте також:

Що потрібно знати про спадщину

Спадщина відкривається за місцем останнього проживання померлого. Якщо місце проживання невідоме, спадщину оформлюють за місцем розташування більшості активів, включаючи як нерухомість, так і рухоме майно.

У випадку смерті на тимчасово окупованих територіях спадкоємець повинен спершу звернутися до суду для підтвердження факту смерті. Після цього можна отримати свідоцтво про смерть у відділі РАЦС на підконтрольній території. Якщо спадкоємець не звернеться до нотаріуса протягом 6 місяців, він вважається таким, що відмовився від спадщини.

Що потрібно для отримання спадщини у 2025 році

Для того, щоб отримати спадщину у 2025 році, громадяни України повинні подати заяву до нотаріуса протягом 6 місяців після відкриття спадщини. Для цього необхідні:

Паспорт. Ідентифікаційний код. Свідоцтво про смерть спадкодавця. Документи, що підтверджують родинні зв’язки або наявність заповіту. Якщо спадщина належить до територій, що тимчасово окуповані, слід отримати судове рішення про факт смерті.

Якщо спадкоємець не подав заяву вчасно, він може звернутися до суду для поновлення терміну. Схвалити таке прохання суд може лише на основі поважних підстав, таких як перебування на лікуванні або служба в армії.

Раніше ми писали, що процес отримання спадщини може бути ускладнений різними юридичними аспектами, які варто враховувати заздалегідь. Коли йдеться про нерухомість покійного родича, багато хто не знає, що обов'язково потрібно провести незалежну оцінку майна, що переходить у спадок.

Також ми розповідали, що згідно з українським законодавством спадкове майно передається родичам померлого відповідно до черговості. Якщо людина хоче визначити, хто отримає її майно після її смерті, необхідно скласти заповіт.