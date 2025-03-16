Оформление наследства в апреле 2025 года — сколько времени есть у наследников и какие документы понадобятся

Мужчина подписывает документ. Фото: Pexels

Так или иначе большинство украинцев имеют дело с оформлением наследства. Если вовремя не принять имущество, человек может потерять право на него. Именно поэтому важно знать, сколько времени имеют украинцы на оформление наследства и какие документы для этого нужно подготовить.

О том, что нужно сделать украинцам, чтобы оформить наследство в апреле 2025 года, отмечается в 84 главе Гражданского кодекса Украины.

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Наследство открывается по месту последнего проживания умершего. Если место жительства неизвестно, наследство оформляют по месту нахождения большинства активов, включая как недвижимость, так и движимое имущество.

В случае смерти на временно оккупированных территориях наследник должен сначала обратиться в суд для подтверждения факта смерти. После этого можно получить свидетельство о смерти в отделе ЗАГСа на подконтрольной территории. Если наследник не обратится к нотариусу в течение 6 месяцев, он считается отказавшимся от наследства.

Что нужно для получения наследства в 2025 году

Для того чтобы получить наследство в 2025 году, граждане Украины должны подать заявление к нотариусу в течение 6 месяцев после открытия наследства. Для этого необходимы:

Паспорт. Идентификационный код. Свидетельство о смерти наследодателя. Документы, подтверждающие родственные связи или наличие завещания. Если наследство относится к территориям, временно оккупированным, следует получить судебное решение о факте смерти.

Если наследник не подал заявление вовремя, он может обратиться в суд для возобновления срока. Одобрить такую просьбу суд может только на основе уважительных оснований, таких как пребывание на лечении или служба в армии.

Ранее мы писали, что процесс получения наследства может быть осложнен различными юридическими аспектами, которые стоит учитывать заранее. Когда речь идет о недвижимости покойного родственника, многие не знают, что обязательно нужно провести независимую оценку имущества, переходящего по наследству.

Также мы рассказывали, что согласно украинскому законодательству, наследственное имущество передается родственникам умершего в соответствии с очередностью. Если человек хочет определить, кто получит его имущество после его смерти, необходимо составить завещание.