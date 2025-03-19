Наследство на недвижимость — как получить права на квартиру в 2025 году

Человек просматривает документы. Фото: Pexels

Оформление наследства на недвижимость — это не только эмоционально сложный, но и юридически ответственный процесс. Вам нужно подготовить определенные документы и пройти ряд процедур, чтобы получить право собственности на имущество.

О том, какие нюансы следует учитывать при получении квартиры в наследство в 2025 году, отмечается в Министерстве юстиции Украины.

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Как происходит процесс наследования квартиры

Даже если вы принадлежите к первой очереди наследников, вам нужно выполнить определенные условия для получения наследства. Первый шаг — это обратиться к нотариусу для проверки документов. Он выдаст заключение о праве на наследование, которое будет необходимым для дальнейших действий. При этом может возникнуть вопрос, к какому именно нотариусу вам нужно обратиться.

Это зависит от того, где проживал наследодатель. Если вместе с наследником — можно обращаться к любому нотариусу в городе. Если нет — к нотариусу по месту последнего проживания наследодателя или месту нахождения его имущества.

После получения заключения от нотариуса нужно собрать все необходимые документы, подтверждающие право на наследство. Их нужно подать в местную Регистрационную службу, которая после проверки бумаг выдаст свидетельство о праве собственности на квартиру.

Какие документы нужно подготовить

Чтобы получить в наследство квартиру, украинцам нужно подготовить несколько документов. В список входят:

Заявление о принятии наследства. Свидетельство о смерти наследодателя. Документы, подтверждающие право собственности наследодателя на квартиру. Документы, подтверждающие родственные связи между наследником и наследодателем (свидетельство о рождении, браке, расторжении брака и т.д.).

По украинскому законодательству, автоматически наследство получают дети, муж (жена), родители и другие близкие родственники. Если наследодатель не оставил завещание, имущество распределяется между родственниками по закону. Однако даже для автоматических наследников нужно подать все вышеупомянутые документы и получить заключение нотариуса.

Ранее мы писали, что большинство граждан Украины сталкиваются с процессом оформления наследства. Если не успеть вовремя принять наследственное имущество, можно потерять на него право. Поэтому важно знать, сколько времени есть для оформления наследства и какие документы необходимо подготовить.

Также мы рассказывали, что согласно украинскому законодательству, имущество покойного наследуют его родственники. Если кто-то из наследников не соглашается с правами других лиц на имущество, могут возникнуть споры, которые решаются в суде.