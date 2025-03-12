Конфіскація майна у 2025 — чи заберуть квартиру, яка оформлена на дружину боржника

Сім'я спілкується з адвокатом. Фото: Pexels

Для багатьох українців нерухомість є найдорожчим активом, а її втрата може стати серйозною проблемою. Однак існують обставини, за яких житло можуть вилучити примусово, навіть якщо це єдине помешкання.

Про те, чи можуть відібрати квартиру, яка оформлена на дружину боржника у 2025 році, пояснюється в Законі України "Про виконавче провадження".

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Виконавча служба може накласти арешт на нерухомість, якщо у власника накопичилися значні борги за комунальні послуги чи податки. У разі, якщо сума заборгованості перевищує 20 мінімальних зарплат (у 2025 році це 160 тис. грн), квартиру можуть виставити на продаж.

Якщо борг перед банком або кредитором не погашається, останній має право звернутися до суду. Після винесення рішення судом відкривається виконавче провадження, в рамках якого спочатку списують кошти з рахунків боржника. Якщо цього недостатньо, проводиться арешт і подальший продаж майна через електронні торги.

Однак, якщо в помешканні зареєстровані діти або особи з інвалідністю, для вилучення потрібне рішення суду чи дозвіл органів опіки.

Чи можуть конфіскувати квартиру, оформлену на дружину боржника

Закон передбачає, якщо неоплачений борг перевищує визначену суму, виконавча служба може стягнути майно боржника, включно з нерухомістю, оформленою на дружину. Але це стосується лише того житла, яке було придбане після укладення шлюбу. Однак процес такої конфіскації є складним. Виконавча служба повинна:

звернутися до суду для підтвердження своїх вимог;

реалізувати майно на аукціоні;

компенсувати дружині боржника її частку від продажу.

При цьому дружина має право оскаржити оцінку майна, якщо вважатиме, що його продали за заниженою вартістю.

Чи можна уникнути арешту спільного майна

Один із варіантів, яким користуються боржники, це — передача нерухомості дружині через договір дарування або купівлі-продажу. Наприклад, чоловік може переоформити квартиру на дружину або іншу близьку людину, зокрема матір.

Проте варто зазначити, що навіть дарування чи продаж нерухомості не дають 100% гарантії, що майно не буде вилучене. У такому випадку державні органи можуть звернутися до суду для скасування угоди.

Договори дарування часто стають об'єктом судових оскаржень, оскільки їх можуть визнати фіктивними. Суд може вирішити, що передача нерухомості була способом ухилення від стягнення боргів, і скасувати її.

Раніше ми писали, що в Україні немає заборони на примусове стягнення боргів за кредитами, позиками чи комунальними послугами. Через це багато хто хвилюється, чи можуть забрати їхнє єдине житло за несплату.

Також ми розповідали, що деякі власники нерухомості ігнорують комфорт сусідів, думаючи, що у своїй квартирі можна робити все, що заманеться. Проте закон забороняє гучні вечірки та шумні ремонтні роботи, особливо у вечірній час, вихідні та свята.