Єдине житло українців можуть виставити на торги у 2025 році — причина

Людина тримає Цивільний кодекс України. Фото: УНІАН

В Україні єдине місце проживання зазвичай захищене від вилучення. Проте в деяких ситуаціях виконавча служба може ініціювати його пяґродаж для погашення боргів.

Про те, чи можуть відібрати єдине житло українців у 2025 році, зазначається в Законі України "Про виконавче провадження".

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Згідно зі статтею 50 Закону України "Про виконавче провадження" та статтею 379 Цивільного кодексу України, майно боржника може бути об’єктом стягнення, якщо воно не підпадає під захист від конфіскації. Основний правовий акт, який захищає єдине житло від примусової реалізації — це Закон України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення валютних кредитів".

Проте дія цього закону не поширюється на всі випадки й залежить від характеру заборгованості та рішення суду. Тож житло може бути конфісковано в таких ситуаціях:

Іпотечні борги: якщо житло оформлене як застава за кредитом, і борг значний або прострочений, банк може ініціювати судовий процес із вимогою продажу майна. Борги по кредиту: навіть якщо житло не було заставою, суд може ухвалити стягнення у виняткових випадках. Комунальні борги: закон не дозволяє комунальним службам самостійно продавати єдине житло боржника. Однак судовий розгляд можливий, якщо сума боргу значна. Хоча продаж житла залишається малоймовірним. Несплата аліментів: при значній заборгованості за аліментами суд може арештувати житло, хоча це крайній захід.

Як проходить процедура стягнення єдиного житла

Щоб здійснити стягнення, виконавець повинен отримати судове рішення про можливість стягнення цього майна. Цей процес включає:

ухвалення відповідного судового рішення;

оцінку вартості майна та його продаж через електронні торги;

обов’язкове повідомлення боржника та можливість оскаржити рішення у встановлений термін.

Таким чином, хоча єдине житло здебільшого захищене законом, значні борги, особливо за іпотекою, можуть призвести до його примусового продажу через рішення суду. Щоб уникнути втрати майна, боржникам слід уважно стежити за своїми зобов'язаннями та за потреби звертатися до юристів.

Раніше ми писали, що конфіскація житла через несплачені комунальні платежі є крайньою мірою, що не застосовується, якщо сума боргу менша за 160 тисяч гривень або є інше майно чи фінансові ресурси для його покриття.

Також ми розповідали, що боржниками можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. З 2014 року в Україні діє державна платформа "СЕТАМ", на якій продається майно боржників із великими боргами. Отримані кошти йдуть на сплату боргів, а залишок повертається власнику.