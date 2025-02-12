Единственное жилье украинцев могут выставить на торги в 2025 году — причина

Человек держит Гражданский кодекс Украины. Фото: УНИАН

В Украине единственное место жительства обычно защищено от изъятия. Однако в некоторых ситуациях исполнительная служба может инициировать его продажу для погашения долгов.

О том, могут ли отобрать единственное жилье украинцев в 2025 году, отмечается в Законе Украины "Об исполнительном производстве".

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Когда единственное жилье украинцев могут выставить на продажу

Согласно статье 50 Закона Украины "Об исполнительном производстве" и статье 379 Гражданского кодекса Украины, имущество должника может быть объектом взыскания, если оно не подпадает под защиту от конфискации. Основной правовой акт, который защищает единственное жилье от принудительной реализации — это Закон Украины "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения валютных кредитов".

Однако действие этого закона не распространяется на все случаи и зависит от характера задолженности и решения суда. Поэтому жилье может быть конфисковано в следующих ситуациях:

Ипотечные долги: если жилье оформлено как залог по кредиту, и долг значительный или просроченный, банк может инициировать судебный процесс с требованием продажи имущества. Долги по кредиту: даже если жилье не было залогом, суд может постановить взыскание в исключительных случаях. Коммунальные долги: закон не позволяет коммунальным службам самостоятельно продавать единственное жилье должника. Однако судебное разбирательство возможно, если сумма долга значительна, хотя продажа жилья остается маловероятной. Неуплата алиментов: при значительной задолженности по алиментам суд может арестовать жилье, хотя это крайняя мера.

Как проходит процедура взыскания единственного жилья

Чтобы осуществить взыскание, исполнитель должен получить судебное решение о возможности взыскания этого имущества. Этот процесс включает в себя:

принятие соответствующего судебного решения;

оценку стоимости имущества и его продажу через электронные торги;

обязательное уведомление должника и возможность обжаловать решение в установленный срок.

Таким образом, хотя единственное жилье в основном защищено законом, значительные долги, особенно по ипотеке, могут привести к его принудительной продаже по решению суда. Чтобы избежать потери имущества, должникам следует внимательно следить за своими обязательствами и при необходимости обращаться к юристам.

Ранее мы писали, что конфискация жилья из-за неуплаченных коммунальных платежей является крайней мерой, которая не применяется, если сумма долга меньше 160 тысяч гривен или есть другое имущество или финансовые ресурсы для его покрытия.

Также мы рассказывали, что должниками могут выступать как физические, так и юридические лица. С 2014 года в Украине действует государственная платформа "СЕТАМ", на которой продается имущество должников с большими долгами. Полученные средства идут на уплату долгов, а остаток возвращается владельцу.