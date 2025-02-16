Штраф за шум у 2025 році — яке максимальне покарання загрожує українцям

Людина дістала гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Власники нерухомості часто не задумуються над комфортом сусідів вважаючи, що у власному помешканні можна робити що завгодно. Однак в Україні забороняється організовувати гучні вечірки у квартирах або виконувати ремонтні роботи, які створюють шум, що перевищує допустимі норми. Особливо суворі обмеження діють у вечірні години, вихідні та святкові дні.

Про те, яке максимальне покарання загрожує шумним сусідам у 2025 році, зазначається в Кодексі України про адміністративні правопорушення.

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Згідно із законом "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", громадяни України мають право на захист від шкідливого впливу шуму. Відповідно до цього нормативу, гучність в житлових приміщеннях не може перевищувати встановлені санітарні норми для різних годин доби.

У 2019 році Міністерство охорони здоров’я затвердило норми, за якими максимальний рівень шуму в житлових приміщеннях становить 40-55 дБА вдень (з 08:00 до 22:00) та 30-45 дБА вночі (з 22:00 до 08:00). Для нежитлових приміщень вимоги інші:

офіси — до 50 дБА (максимум 65 дБА);

музеї, церкви, зали судових засідань — до 40 дБА (максимум 55 дБА);

кафе, ресторани, спортивні зали — до 55 дБА (максимум 70 дБА).

Для шуму, що виникає від певних джерел (наприклад, розмов, співів, музики чи біогенних шумів), застосовується корекція рівня шуму на -5 дБА.

У нічний час (з 22:00 до 08:00) забороняються гучні співи, крики, використання звуковідтворювальних пристроїв, піротехніки, запуск святкових феєрверків і салютів.

Також заборонено проводити ремонтні роботи з шумом у будні з 21:00 до 08:00, а у святкові дні та вихідні — цілодобово. Орендарі чи власники приміщень зобов’язані попереджати сусідів про майбутні ремонтні роботи, і лише за їх згодою дозволяється робити ремонт у святкові дні.

Який штраф за шум можуть отримати українці у 2025 році

За порушення законодавчих вимог щодо шуму передбачено покарання за статтею 182 КУпАП:

попередження або штраф від 85 до 255 грн для громадян;

від 255 до 510 грн для посадових осіб та підприємців.

Для притягнення до відповідальності потрібно викликати поліцію, яка складає протокол. Якщо порушення повторюється протягом року, покарання посилюється, і порушника можуть оштрафувати на суми від 255 до 510 грн із конфіскацією звуковідтворювальної техніки або навіть до 2 550 грн для юридичних осіб.

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Також ми розповідали, що в Україні з метою збереження рибних ресурсів періодично вводяться обмеження на риболовлю та встановлюються ліміти на кількість улову. Рибалкам повідомили про нові правила і штрафи, які почали діяти в лютому.