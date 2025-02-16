Штраф за шум в 2025 году — какое максимальное наказание грозит украинцам

Человек достал деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Владельцы недвижимости часто не задумываются над комфортом соседей, считая, что в собственном доме можно делать что угодно. Однако в Украине запрещается организовывать громкие вечеринки в квартирах или выполнять ремонтные работы, которые создают шум, превышающий допустимые нормы. Особенно строгие ограничения действуют в вечерние часы, выходные и праздничные дни.

О том, какое максимальное наказание грозит шумным соседям в 2025 году, отмечается в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

Читайте также:

За что могут наказать украинцев в 2025 году

Согласно закону "Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения", граждане Украины имеют право на защиту от вредного воздействия шума. Согласно этому нормативу, громкость в жилых помещениях не может превышать установленные санитарные нормы для разных часов суток.

В 2019 году Министерство здравоохранения утвердило нормы, по которым максимальный уровень шума в жилых помещениях составляет 40-55 дБА днем (с 08:00 до 22:00) и 30-45 дБА ночью (с 22:00 до 08:00). Для нежилых помещений требования другие:

офисы — до 50 дБА (максимум 65 дБА);

музеи, церкви, залы судебных заседаний — до 40 дБА (максимум 55 дБА);

кафе, рестораны, спортивные залы — до 55 дБА (максимум 70 дБА).

Для шума, возникающего от определенных источников (например, разговоров, пения, музыки или биогенных шумов), применяется коррекция уровня шума на -5 дБА.

В ночное время (с 22:00 до 08:00) запрещаются громкое пение, крики, использование звуковоспроизводящих устройств, пиротехники, запуск праздничных фейерверков и салютов.

Также запрещено проводить ремонтные работы с шумом в будни с 21:00 до 08:00, а в праздничные дни и выходные — круглосуточно. Арендаторы или владельцы помещений обязаны предупреждать соседей о предстоящих ремонтных работах, и только с их согласия разрешается делать ремонт в праздничные дни.

Какой штраф за шум могут получить украинцы в 2025 году

За нарушение законодательных требований по шуму предусмотрено наказание по статье 182 КУоАП:

предупреждение или штраф от 85 до 255 грн для граждан;

от 255 до 510 грн для должностных лиц и предпринимателей.

Для привлечения к ответственности нужно вызвать полицию, которая составляет протокол. Если нарушение повторяется в течение года, наказание ужесточается, и нарушителя могут оштрафовать на суммы от 255 до 510 грн с конфискацией звуковоспроизводящей техники или даже до 2 550 грн для юридических лиц.

Ранее мы писали, что в Украине каждый гражданин обязан зарегистрировать свое место жительства. Отсутствие прописки может усложнить получение определенных административных услуг и даже привести к наложению штрафа.

Также мы рассказывали, что в Украине с целью сохранения рыбных ресурсов периодически вводятся ограничения на рыбалку и устанавливаются лимиты на количество улова. Рыбакам сообщили о новых правилах и штрафах, которые начали действовать в феврале.