Конфискация имущества в 2025 — заберут ли квартиру, которая оформлена на жену должника

Семья общается с адвокатом. Фото: Pexels

Для многих украинцев недвижимость является самым дорогим активом, а ее потеря может стать серьезной проблемой. Однако существуют обстоятельства, при которых квартиру могут изъять принудительно, даже если это единственное жилье.

О том, могут ли отобрать квартиру, которая оформлена на жену должника в 2025 году, объясняется в Законе Украины "Об исполнительном производстве".

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Исполнительная служба может наложить арест на недвижимость, если у владельца накопились значительные долги за коммунальные услуги или налоги. В случае, если сумма задолженности превышает 20 минимальных зарплат (в 2025 году это 160 тыс. грн), квартиру могут выставить на продажу.

Если долг перед банком или кредитором не погашается, последний имеет право обратиться в суд. После вынесения решения судом открывается исполнительное производство, в рамках которого сначала списывают средства со счетов должника. Если этого недостаточно, проводится арест и последующая продажа имущества через электронные торги.

Однако, если в квартире зарегистрированы дети или лица с инвалидностью, для изъятия требуется решение суда или разрешение органов опеки.

Могут ли конфисковать квартиру, оформленную на жену должника

Закон предусматривает, если неоплаченный долг превышает определенную сумму, исполнительная служба может взыскать имущество должника, включая недвижимость, оформленную на жену. Но это касается лишь того жилья, которое было приобретено после заключения брака. Однако процесс такой конфискации является сложным. Исполнительная служба должна:

обратиться в суд для подтверждения своих требований;

реализовать имущество на аукционе;

компенсировать жене должника ее долю от продажи.

При этом жена имеет право обжаловать оценку имущества, если посчитает, что его продали по заниженной стоимости.

Можно ли избежать ареста общего имущества

Один из вариантов, которым пользуются должники, это — передача недвижимости жене через договор дарения или купли-продажи. Например, муж может переоформить квартиру на жену или другого близкого человека, в частности мать.

Однако стоит отметить, что даже дарение или продажа недвижимости не дают 100% гарантии, что имущество не будет изъято. В таком случае государственные органы могут обратиться в суд для отмены сделки.

Договоры дарения часто становятся объектом судебных обжалований, поскольку их могут признать фиктивными. Суд может решить, что передача недвижимости была способом уклонения от взыскания долгов, и отменить ее.

Ранее мы писали, что в Украине нет запрета на принудительное взыскание долгов по кредитам, займам или коммунальным услугам. Из-за этого многие волнуются, могут ли забрать их единственное жилье за неуплату.

Также мы рассказывали, что некоторые владельцы недвижимости игнорируют комфорт соседей, думая, что в своей квартире можно делать все, что заблагорассудится. Однако закон запрещает громкие вечеринки и шумные ремонтные работы, особенно в вечернее время, выходные и праздники.