Примусове стягнення боргу у 2025 — коли можуть відібрати квартиру в українців

Люди виносять речі з квартири. Фото: Freepik

В Україні наразі немає заборони на примусове стягнення боргів за фінансовими зобов’язаннями, такими як кредити, позики чи комунальні послуги. Однак багатьох хвилює питання, чи можуть вони втратити єдине житло через заборгованість.

Про те, чи можна втратити нерухомість через борги у 2025 році, зазначається в Законі України №2120-IX.

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Чи можна не сплачувати борги під час війни

Попри війну, українці зобов’язані сплачувати комунальні послуги. Згідно із законом, мораторій на стягнення боргів скасували ще у 2023 році. Але є винятки коли людина звільняється від сплати своїх зобов'язань. Це стосується:

мешканці територій, де відбувалися бойові дії;

жителів населених пунктів де тривають бойові дії.

Для цього потрібно надати довідку ВПО або інший підтверджувальний документ.

Українське законодавство все ж передбачає певний захист для боржників. Наприклад, згідно із законом №2120-IX, під час воєнного стану та ще 30 днів після його завершення банки не мають права нараховувати:

пеню;

штрафи;

інші додаткові платежі за кредитами.

Проте сам борг залишається і фінансові установи можуть вимагати його повернення.

Якщо житло придбане в кредит, виселення боржника під час воєнного стану не відбувається, але тільки якщо договір уклали до 15 березня 2022 року. Якщо ж кредит оформлений після цієї дати, банк може ініціювати процедуру стягнення майна. Виселення можливе також у випадках конфліктів між родичами або самовільного зайняття житла.

Яке покарання загрожує боржникам за комунальні послуги

Якщо людина не сплачує за комунальні послуги, постачальник має право звернутися до суду. Спочатку боржнику надсилають попередження або пропонують реструктуризацію боргу. Якщо реакції немає, можливе примусове стягнення коштів через арешт банківських рахунків та інші санкції.

Війна частково обмежила можливість стягнення штрафів та пені, але основний борг все одно доведеться погасити. Щоб уникнути неприємних наслідків, варто своєчасно шукати рішення — звертатися за реструктуризацією чи юридичною допомогою.

Раніше ми писали, що згідно з чинним законодавством, за наявності заборгованості виконавча служба має право заблокувати банківські рахунки та автоматично стягнути з них кошти для погашення боргу. Якщо ж на рахунках немає грошей або сума є недостатньою, можливе накладення арешту на рухоме та нерухоме майно боржника.

Також ми розповідали, що в Україні особи зі статусом учасників бойових дій (УБД) можуть скористатися різними пільгами, серед яких — можливість безплатно отримати житло. Для цього необхідно відповідати встановленим критеріям та знати процедуру оформлення в чергу на квартиру.