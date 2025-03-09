Безплатне житло для УБД — хто може отримати квартиру у 2025

Військовий відчиняє двері квартири. Фото: УНІАН

В Україні учасники бойових дій (УБД) мають право на різні пільги, зокрема на безплатне житло. Для цього потрібно відповідати певним вимогам та знати, як правильно стати на чергу на отримання квартири.

Про те, як УБД стати в чергу за безплатним житлом у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто може отримати житло від держави у 2025 році

Безплатне житло можуть отримати не лише учасники бойових дій (УБД), які служили як в Україні, так і за її межами, а й родини загиблих учасників бойових дій або люди, які стали інвалідами через участь у бойових діях.

Житло надається державою, органами місцевої влади або підприємствами, де працює військовослужбовець, якщо в них є житловий фонд. Стандарт площі на одну людину складає 13,65 кв. м. Для родин з дітьми площа буде більшою — для кожної дитини додається від 5 до 8 квадратних метрів, залежно від регіону.

Як стати на квартирний облік у 2025 році

Щоб стати на квартирний облік, військовослужбовець має подати заяву в органи місцевої влади, ЦНАП або на підприємство, де він працює. Заяву повинні підписати всі члени родини, які проживають разом з заявником. Для цього знадобляться такі документи:

Копії паспорта та ідентифікаційного коду. Довідка з місця проживання, що підтверджує склад сім’ї та реєстрацію. Довідки про перебування членів родини на квартирному обліку (якщо є). Копія посвідчення УБД або посвідчення особи з інвалідністю через бойові дії.

Після подання заяви житлова комісія повинна розглянути документи протягом місяця та прийняти рішення. Заявник може отримати повідомлення через СМС або звернутися до органу, в який подавалася заявка.

Якщо в населеному пункті немає доступного соціального житла, держава може допомогти придбати його в іншому місці. Для цього потрібно подати заяву до органу соціального захисту або ЦНАП для отримання компенсації на покупку житла. Розмір компенсації залежить від кількох факторів, включаючи площу житла та вартість квадратного метра на момент розгляду заяви.

Раніше ми писали, що в Україні є думка, що єдине житло неможливо забрати. Але це не зовсім так. Хоча подібні дії відбуваються вкрай рідко, можливість конфіскації єдиної квартири чи будинку все ж існує.

Також ми розповідали, що Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає компенсацію витрат на автоцивілку для ветеранів. Якщо цей закон набуде чинності, учасники бойових дій та особи з інвалідністю через війну зможуть отримати відшкодування вартості страхового поліса.