Автоцивілка для УБД — скільки компенсуватиме держава у 2025 році

Українські військові в авто. Фото: УНІАН

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, що передбачає відшкодування витрат на автоцивілку для ветеранів. Якщо документ набуде чинності після підписання Президентом, учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати компенсацію вартості страхового поліса.

Про те, як може змінитись вартість автоцивілки для УБД у 2025 році, повідомили на сайті "АрміяInform".

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Наразі ветерани сплачують лише половину вартості ОСЦПВ, однак після ухвалення закону в другому читанні та його підписання президентом, державою буде компенсовано решту 50%.

"Тобто для ветеранів вона буде безкоштовною. Навіть якщо ветерани війни з початку 2025 року вже уклали угоду і заплатили за автоцивілку, то коли Закон вступить в силу, їм повернуть ці кошти, які вони заплатили за договір страхування", — пояснила голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Ірина Борзова.

Які зміни передбачає новий законопроєкт

В Міністерства у справах ветеранів України зазначають, що якщо документ ухвалять, учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни звільнять від обов’язкової автоцивілки до 30 червня 2025 року.

З 1 січня 2025 року під час дії воєнного стану та протягом року після його завершення вартість поліса ОСЦПВ покриватиметься державним бюджетом.

"Цей законопроєкт — ще один крок до справедливого соціального захисту для тих, хто захищав і продовжує захищати нашу свободу й незалежність. Дякую Верховній Раді за підтримку", — зазначив заступник Міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько.

В міністерстві також уточнили, що люди з інвалідністю внаслідок війни не сплачуватимуть за автоцивілку, якщо автомобіль зареєстрований на них і має об’єм двигуна до 2 500 см³ або електродвигун потужністю до 100 кВт.

Раніше ми писали, що українські військові понад десять років захищають країну від окупантів. Вони можуть отримати статус УБД, що надає пільги на комунальні послуги, безплатний проїзд, санаторне лікування тощо.

Також ми розповідали, що держава підтримує вразливі категорії, зокрема УБД, малозабезпечених, багатодітні сім'ї, осіб з інвалідністю, постраждалих від ЧАЕС і пенсіонерів. Ті, хто виходить на пенсію в березні, можуть оформити низку пільг від держави.