Автогражданка для УБД — сколько будет компенсировать государство в 2025 году

Украинские военные в авто. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий возмещение расходов на автогражданку для ветеранов. Если документ вступит в силу после подписания Президентом, участники боевых действий и люди с инвалидностью вследствие войны смогут получить компенсацию стоимости страхового полиса.

О том, как может измениться стоимость автогражданки для УБД в 2025 году, сообщили на сайте "АрмияInform".

Читайте также:

Сколько будет стоить автогражданка для защитников

Сейчас ветераны платят только половину стоимости ОСАГО, однако после принятия закона во втором чтении и его подписания президентом, государством будет компенсировано остальные 50%.

"То есть для ветеранов она будет бесплатной. Даже если ветераны войны с начала 2025 года уже заключили соглашение и заплатили за автогражданку, то когда Закон вступит в силу, им вернут эти средства, которые они заплатили за договор страхования", — пояснила глава подкомитета по вопросам государственной молодежной политики Ирина Борзова.

Какие изменения предусматривает новый законопроект

В Министерстве по делам ветеранов Украины отмечают, что если документ примут, участников боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны освободят от обязательной автогражданки до 30 июня 2025 года.

С 1 января 2025 года во время действия военного положения и в течение года после его завершения стоимость полиса ОСАГО будет покрываться государственным бюджетом.

"Этот законопроект — еще один шаг к справедливой социальной защите для тех, кто защищал и продолжает защищать нашу свободу и независимость. Спасибо Верховной Раде за поддержку", — отметил заместитель министра по делам ветеранов Украины Руслан Приходько.

В министерстве также уточнили, что люди с инвалидностью вследствие войны не будут платить за автогражданку, если автомобиль зарегистрирован на них и имеет объем двигателя до 2 500 см³ или электродвигатель мощностью до 100 кВт.

Ранее мы писали, что украинские военные более десяти лет защищают страну от оккупантов. Они могут получить статус УБД, что предоставляет льготы на коммунальные услуги, бесплатный проезд, санаторное лечение и тому подобное.

Также мы рассказывали, что государство поддерживает уязвимые категории, в частности УБД, малообеспеченных, многодетные семьи, лиц с инвалидностью, пострадавших от ЧАЭС и пенсионеров. Те, кто выходит на пенсию в марте, могут оформить ряд льгот от государства.