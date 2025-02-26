Пільги для УБД з 1 березня — на яку підтримку можуть розраховувати захисники

Військовий на вулиці. Фото: УНІАН

Українські захисники вже понад 10 років боронять країну від російських окупантів. Військові можуть отримати статус учасника бойових дій (УБД), що гарантує їм низку пільг. Серед них — знижка на оплату комунальних послуг, безплатний проїзд у транспорті, санаторне лікування за кошти держави тощо.

Про те, якими пільгами зможуть користуватись УБД у березні 2025 року, зазначається в Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Читайте також:

Як отримати статус УБД в березні

Раніше отримати статус було складно через бюрократичні перепони та довгі перевірки. Документи розглядали комісії у військових частинах, через що виникали затримки. Декому доводилося чекати на статус 1,5–2 роки, а за цей час вони вже могли втратити здоров’я або навіть отримати інвалідність.

З липня 2024 року процес значно спростили завдяки цифровізації. Тепер після бойового завдання штаб військової частини протягом 5 днів вносить інформацію про військового до електронного реєстру ветеранів. Після цього оформлення статусу УБД займає всього 1–2 тижні.

Які пільги мають учасники бойових дій у 2025 році

Після отримання посвідчення військовий може звернутися до Пенсійного фонду для оформлення пільг. Це можна зробити особисто, поштою або через портал "Дія". Деякі привілеї діють одразу після пред’явлення документа, а інші потрібно додатково оформити. Закон України "Про статус ветеранів війни" визначає пільги для осіб зі статусом УБД. У 2025 році вони включатимуть:

підвищену пенсію;

захист від звільнення;

безплатну юридичну консультацію;

ліки за рецептом лікаря без оплати;

раз на рік 50% знижки на міжміські поїздки;

безплатне та позачергове протезування зубів;

безоплатний проїзд у громадському транспорті;

додаткову оплачувану відпустку (14 днів щорічно);

безплатні медичні обстеження та диспансеризацію;

можливість відпочинку в санаторіях коштом держави;

першочергове медичне обслуговування та госпіталізацію;

пріоритетне зарахування до університету на бюджетні місця;

виплати у розмірі середньої заробітної плати в разі втрати працездатності;

звільнення від сплати податку на нерухомість, земельного збору та судового мита;

знижку 75% на оплату комунальних послуг, квартплату та закупівлю палива для опалення.

Родини військових також можуть скористатися певними пільгами. Наприклад, діти учасників бойових дій мають право на безоплатне навчання у вишах, проживання в гуртожитку та отримують соціальну стипендію.

Раніше ми писали, що в Україні учасники бойових дій мають законне право користуватися громадським транспортом безплатно. Проте інколи перевізники відмовляються надавати цю пільгу, пояснюючи це відсутністю належних компенсацій.

Також ми розповідали, що дружини військових, які брали участь у бойових діях, також можуть претендувати на низку пільг. Однак не всі знають про свої права та можливості отримання допомоги. Саме тому важливо розібратися, які саме послуги доступні на пільгових умовах і як ними скористатися.