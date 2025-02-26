Льготы для УБД с 1 марта — на какую поддержку могут рассчитывать защитники

Военный на улице. Фото: УНИАН

Украинские защитники уже более 10 лет защищают страну от российских оккупантов. Военные могут получить статус участника боевых действий (УБД), что гарантирует им ряд льгот. Среди них — скидка на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд в транспорте, санаторное лечение за счет государства и тому подобное.

О том, какими льготами смогут пользоваться УБД в марте 2025 года, отмечается в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Как получить статус УБД в марте

Ранее получить статус было сложно из-за бюрократических преград и долгих проверок. Документы рассматривали комиссии в воинских частях, из-за чего возникали задержки. Некоторым приходилось ждать статуса 1,5-2 года, а за это время они уже могли потерять здоровье или даже получить инвалидность.

С июля 2024 года процесс значительно упростили благодаря цифровизации. Теперь после боевого задания штаб воинской части в течение 5 дней вносит информацию о военном в электронный реестр ветеранов. После этого оформление статуса УБД занимает всего 1-2 недели.

Какие льготы имеют участники боевых действий в 2025 году

После получения удостоверения военный может обратиться в Пенсионный фонд для оформления льгот. Это можно сделать лично, по почте или через портал "Дія". Некоторые привилегии действуют сразу после предъявления документа, а другие нужно дополнительно оформить. Закон Украины "О статусе ветеранов войны" определяет льготы для лиц со статусом УБД. В 2025 году они будут включать:

повышенную пенсию;

защиту от увольнения;

бесплатную юридическую консультацию;

лекарства по рецепту врача без оплаты;

раз в год 50% скидки на междугородние поездки;

бесплатное и внеочередное протезирование зубов;

бесплатный проезд в общественном транспорте;

дополнительный оплачиваемый отпуск (14 дней ежегодно);

бесплатные медицинские обследования и диспансеризацию;

возможность отдыха в санаториях за счет государства;

первоочередное медицинское обслуживание и госпитализацию;

приоритетное зачисление в университет на бюджетные места;

выплаты в размере средней заработной платы в случае потери трудоспособности;

освобождение от уплаты налога на недвижимость, земельного сбора и судебной пошлины;

скидку 75% на оплату коммунальных услуг, квартплату и закупку топлива для отопления.

Семьи военных также могут воспользоваться определенными льготами. Например, дети участников боевых действий имеют право на бесплатное обучение в вузах, проживание в общежитии и получают социальную стипендию.

Ранее мы писали, что в Украине участники боевых действий имеют законное право пользоваться общественным транспортом бесплатно. Однако иногда перевозчики отказываются предоставлять эту льготу, объясняя это отсутствием надлежащих компенсаций.

Также мы рассказывали, что жены военных, участвовавших в боевых действиях, также могут претендовать на ряд льгот. Однако не все знают о своих правах и возможности получения помощи. Именно поэтому важно разобраться, какие именно услуги доступны на льготных условиях и как ими воспользоваться.