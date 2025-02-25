На що дружини УБД мають найбільші знижки — перелік пільг у 2025

Військовий з дружиною. Фото: УНІАН

Дружини учасників бойових дій (УБД) мають право на різноманітні пільги, однак не всі з них знають про можливість отримати допомогу. Тому так важливо розуміти, які саме послуги можна отримати зі значною знижкою та як це зробити.

Про те, на що діють найбільші знижки для дружин УБД у 2025 році, зазначається на сайті Верховної Ради України.

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Для отримання пільг необхідно пройти офіційну процедуру після отримання статусу учасника бойових дій. Дружинам захисників потрібно звернутись до Пенсійного фонду України (незалежно від місця проживання) з двома заявами:

Заява на отримання пільг. Заява для внесення до ЄДАРП (Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги).

На які послуги дружини УБД отримують найбільші знижки у 2025 році

Згідно з українським законодавством, зокрема Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", родини військовослужбовців зі статусом УБД мають право на кілька видів пільг, зокрема житлові:

знижка 75% на оплату житла;

знижка 75% на паливо для будинків без централізованого опалення;

знижка 75% на оплату газу електроенергії та інших комунальних послуг (для осіб з інвалідністю — 100%).

Знижка нараховується на кожну особу в родині: 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на всю сім'ю.

У випадку, якщо всі члени родини є непрацездатними, знижка на газове опалення складе 75%, причому вона розраховується на подвоєну норму площі: 42 квадратні метри на особу та 21 квадратний метр на сім’ю. Члени родин військовослужбовців мають можливість подати заяву для отримання цих пільг.

Раніше ми писали, що в Україні учасники бойових дій (УБД) мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті, але іноді перевізники відмовляють їм у цій пільзі. Такі дії часто пояснюються відсутністю компенсацій за перевезення ветеранів, однак це важко назвати законною підставою відмови.

Також ми розповідали, що всі українські військовослужбовці, незалежно від того, чи вони мобілізовані або служать за контрактом, мають право на отримання житла. В Україні передбачені різноманітні форми забезпечення житловими умовами захисників.