На что жены УБД имеют наибольшие скидки — перечень льгот в 2025

Военный с женой. Фото: УНИАН

Жены участников боевых действий (УБД) имеют право на различные льготы, однако не все из них знают о возможности получить помощь. Поэтому так важно понимать, какие именно услуги можно получить со значительной скидкой и как это сделать.

О том, на что действуют самые большие скидки для жен УБД в 2025 году, отмечается на сайте Верховной Рады Украины.

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Как оформить льготы жене УБД

Для получения льгот необходимо пройти официальную процедуру после получения статуса участника боевых действий. Женам защитников нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины (независимо от места жительства) с двумя заявлениями:

Заявление на получение льгот. Заявление для внесения в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы).

На какие услуги жены УБД получают наибольшие скидки в 2025 году

Согласно украинскому законодательству, в частности Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", семьи военнослужащих со статусом УБД имеют право на несколько видов льгот, в частности жилищные:

скидка 75% на оплату жилья;

скидка 75% на топливо для домов без централизованного отопления;

скидка 75% на оплату газа электроэнергии и других коммунальных услуг (для лиц с инвалидностью — 100%).

Скидка начисляется на каждого человека в семье: 21 квадратный метр на одного члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на всю семью.

В случае, если все члены семьи являются нетрудоспособными, скидка на газовое отопление составит 75%, причем она рассчитывается на удвоенную норму площади: 42 квадратных метра на человека и 21 квадратный метр на семью. Члены семей военнослужащих имеют возможность подать заявление для получения этих льгот.

Ранее мы писали, что в Украине участники боевых действий (УБД) имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, но иногда перевозчики отказывают им в этой льготе. Такие действия часто объясняются отсутствием компенсаций за перевозку ветеранов, однако это трудно назвать законным основанием отказа.

Также мы рассказывали, что все украинские военнослужащие, независимо от того, мобилизованы они или служат по контракту, имеют право на получение жилья. В Украине предусмотрены различные формы обеспечения жилищными условиями защитников.