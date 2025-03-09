Бесплатное жилье для УБД — кто может получить квартиру в 2025

Военный открывает дверь квартиры. Фото: УНИАН

В Украине участники боевых действий (УБД) имеют право на различные льготы, в частности на бесплатное жилье. Для этого нужно соответствовать определенным требованиям и знать, как правильно стать на очередь на получение квартиры.

О том, как УБД стать в очередь за бесплатным жильем в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто может получить жилье от государства в 2025 году

Бесплатное жилье могут получить не только участники боевых действий (УБД), служившие как в Украине, так и за ее пределами, но и семьи погибших участников боевых действий или люди, которые стали инвалидами из-за участия в боевых действиях.

Жилье предоставляется государством, органами местной власти или предприятиями, где работает военнослужащий, если у них есть жилой фонд. Стандарт площади на одного человека составляет 13,65 кв. м. Для семей с детьми площадь будет больше — для каждого ребенка добавляется от 5 до 8 квадратных метров, в зависимости от региона.

Как стать на квартирный учет в 2025 году

Чтобы стать на квартирный учет, военнослужащий должен подать заявление в органы местной власти, ЦНАП или на предприятие, где он работает. Заявление должны подписать все члены семьи, проживающие вместе с заявителем. Для этого понадобятся следующие документы:

Копии паспорта и идентификационного кода. Справка с места жительства, подтверждающая состав семьи и регистрацию. Справки о пребывании членов семьи на квартирном учете (если есть). Копия удостоверения УБД или удостоверения лица с инвалидностью из-за боевых действий.

После подачи заявления жилищная комиссия должна рассмотреть документы в течение месяца и принять решение. Заявитель может получить уведомление через СМС или обратиться в орган, в который подавалась заявка.

Если в населенном пункте нет доступного социального жилья, государство может помочь приобрести его в другом месте. Для этого нужно подать заявление в орган социальной защиты или ЦНАП для получения компенсации на покупку жилья. Размер компенсации зависит от нескольких факторов, включая площадь жилья и стоимость квадратного метра на момент рассмотрения заявления.

Ранее мы писали, что в Украине есть мнение, что единственное жилье невозможно забрать. Но это не совсем так. Хотя подобные действия происходят крайне редко, возможность конфискации единственной квартиры или дома все же существует.

Также мы рассказывали, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает компенсацию расходов на автогражданку для ветеранов. Если этот закон вступит в силу, участники боевых действий и лица с инвалидностью из-за войны смогут получить возмещение стоимости страхового полиса.