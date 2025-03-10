Принудительное взыскание долга в 2025 — когда могут отобрать квартиру у украинцев

Люди выносят вещи из квартиры. Фото: Freepik

В Украине пока нет запрета на принудительное взыскание долгов по финансовым обязательствам, таким как кредиты, займы или коммунальные услуги. Однако многих волнует вопрос, могут ли они потерять единственное жилье из-за задолженности.

О том, можно ли потерять недвижимость из-за долгов в 2025 году, отмечается в Законе Украины №2120-IX.

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Можно ли не платить долги во время войны

Несмотря на войну, украинцы обязаны оплачивать коммунальные услуги. Согласно закону, мораторий на взыскание долгов отменили еще в 2023 году. Но есть исключения когда человек освобождается от уплаты своих обязательств. Это касается:

жители территорий, где происходили боевые действия;

жителей населенных пунктов где продолжаются боевые действия.

Для этого нужно предоставить справку ВПЛ или другой подтверждающий документ.

Украинское законодательство все же предусматривает определенную защиту для должников. Например, согласно закону №2120-IX, во время военного положения и еще 30 дней после его завершения банки не имеют права начислять:

пеню;

штрафы;

другие дополнительные платежи по кредитам.

Однако сам долг остается и финансовые учреждения могут требовать его возврата.

Если жилье приобретено в кредит, выселение должника во время военного положения не происходит, но только если договор заключили до 15 марта 2022 года. Если же кредит оформлен после этой даты, банк может инициировать процедуру взыскания имущества. Выселение возможно также в случаях конфликтов между родственниками или самовольного занятия жилья.

Какое наказание грозит должникам за коммунальные услуги

Если человек не платит за коммунальные услуги, поставщик имеет право обратиться в суд. Сначала должнику присылают предупреждение или предлагают реструктуризацию долга. Если реакции нет, возможно принудительное взыскание средств через арест банковских счетов и другие санкции.

Война частично ограничила возможность взыскания штрафов и пени, но основной долг все равно придется погасить. Чтобы избежать неприятных последствий, стоит своевременно искать решение — обращаться за реструктуризацией или юридической помощью.

Ранее мы писали, что согласно действующему законодательству, при наличии задолженности исполнительная служба имеет право заблокировать банковские счета и автоматически взыскать с них средства для погашения долга. Если же на счетах нет денег или сумма недостаточна, возможно наложение ареста на движимое и недвижимое имущество должника.

Также мы рассказывали, что в Украине лица со статусом участников боевых действий (УБД) могут воспользоваться различными льготами, среди которых — возможность бесплатно получить жилье. Для этого необходимо соответствовать установленным критериям и знать процедуру оформления в очередь на квартиру.