Чи можна продати квартиру, якщо там прописані діти: закон і нюанси в Україні в 2025 році

Жінка з дітьми. Фото: Freepik

Продаж квартири, у якій зареєстровані малолітні чи неповнолітні діти, можливий, але має суттєві юридичні нюанси. Закон передбачає захист прав дитини, тому без відповідних дозволів та виконання певних процедур угода буде неможливою.

Як підкреслює нотаріус Володимир Чуловський, законодавство чітко визначає, що будь-які дії щодо нерухомого майна, яке належить або зареєстроване на неповнолітніх, повинні забезпечувати їхні житлові права. Головний регулюючий орган у таких випадках — це орган опіки та піклування.

Читайте також:

Ключові моменти продажу житла з прописаними дітьми

Дозвіл органу опіки та піклування — обов’язковий, якщо дитина є власником або співвласником.

Забезпечення альтернативного житла — дитина не може залишитися без зареєстрованого місця проживання.

Процедура зняття з реєстрації — можлива лише після надання іншого місця реєстрації.

Чи можна продати квартиру, де зареєстровані діти до 14 років

Якщо малолітня дитина не є власником квартири, але лише прописана, власник житла може продати його. Проте необхідно:

отримати дозвіл органу опіки та піклування на продаж;

надати докази того, що дитина буде зареєстрована за іншою адресою;

виписати дитину до продажу або передати це право новому власнику.

Держава контролює операції з нерухомістю, якщо вони стосуються дітей. Продаж житла без гарантій для дитини може бути визнаний недійсним.

Як продати квартиру, де прописані неповнолітні

Згідно із законом, неповнолітні (14-18 років) можуть самостійно брати участь у правочинах, але їхні права все одно обмежені. Якщо дитина не є власником, але лише зареєстрована у квартирі, процедура аналогічна тій, що діє для малолітніх:

продаж можливий після виписки дитини (обов’язково потрібно зареєструвати її за іншою адресою);

потрібна згода батьків на зміну місця проживання дитини.

Якщо дитина є власником або співвласником, продаж можливий лише за рішенням органу опіки.

Що буде, якщо продати квартиру без дозволу опіки

Якщо угоду укладено з порушенням прав дитини, можливі наслідки:

суд може визнати договір недійсним;

нотаріус може відмовити в посвідченні угоди;

державна реєстрація нового власника може бути заблокована.

Раніше ми розповідали, кого не можна виписати з житла за законом. Адже житлові спори в Україні є одними з найскладніших юридичних питань, що виникають через конфлікти між співмешканцями, колишніми членами сім'ї або особами, які втратили право користування нерухомістю. Ці спори можуть тривати роками, завдаючи значних моральних і матеріальних збитків.

Як повідомлялось, реєстрація місця проживання в Україні є обов'язковою та впливає на доступ до соціальних послуг, медицини та субсидій. Однак, питання кількості осіб, яких можна зареєструвати в одній квартирі, викликає чимало дискусій.