Прописка в 2025 році — що мають знати всі новоспечені власники нерухомості

Жінка читає документи. Фото: Freepik

Купівля квартири — це важливий крок у житті кожної людини. Після підписання договору купівлі-продажу перед новоспеченим господарем постає питання: чи обов’язково прописуватись у своєму новому помешканні? Законодавство України не містить вимоги про обов’язкову реєстрацію місця проживання у придбаному житлі. Однак є випадки, коли прописка може бути вигідною чи навіть необхідною.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, чи обов’язково прописуватися у своїй новій квартирі і чи можуть виникнути проблеми, якщо цього не зробити.

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Чи обов’язково реєструвати місце проживання

В Україні немає законодавчої вимоги щодо обов’язкової реєстрації в купленій квартирі. Власник має право вирішувати самостійно, чи змінювати місце реєстрації. Однак варто враховувати певні юридичні та практичні аспекти, які можуть вплинути на ваше рішення.

Як зареєструватися у купленій квартирі

Процедура реєстрації є досить простою й займає до 7 днів, наголошують в юридичній компанії "Документи".

Ось основні кроки:

звернення до ЦНАПу за місцем розташування квартири або подача заявки через застосунок "Дія"; написання заяви про зміну місця реєстрації; подання необхідних документів:

паспорт;

документ, що підтверджує право власності;

військовий квиток (для військовозобов’язаних);

квитанція про оплату адмінзбору (близько 50 грн).

Якщо реєструєте інших осіб, знадобиться їхня письмова згода. Для дітей реєстрація відбувається автоматично разом із батьками.

Що потрібно знати для прописки в новобудові

Якщо ви придбали житло в новобудові, процедура реєстрації має свої особливості, кажуть в КН "РІЕЛ". Окрім стандартного пакета документів, вам потрібно:

оформити акт приймання-передачі квартири;

отримати технічний паспорт;

сплатити держмито.

Після завершення цих процедур можна реєструватися у квартирі та, за необхідності, прописувати інших членів сім’ї.

Що дає реєстрація в квартирі

Офіційну адресу для отримання документів та листів

Доступ до місцевих соціальних послуг (школа, лікарня тощо)

Можливість оформлення субсидій, пільг

Захист від можливих спорів щодо користування житлом

Водночас відсутність реєстрації не впливає на ваше право власності. Ви залишаєтеся повноправним власником нерухомості незалежно від того, де зареєстровані.

Які ризики, якщо не реєструватися

Проблеми з державною адміністрацією. Деякі послуги (наприклад, оформлення пенсії, отримання соціальних виплат) прив’язані до місця реєстрації.

Труднощі з отриманням документів. Без прописки в новій квартирі доведеться користуватися старою адресою, що може спричинити затримки.

Військовозобов’язаним може бути складно стати на військовий облік. Це актуально для чоловіків, які підлягають мобілізації.

Реєстрація місця проживання у купленій квартирі не є обов’язковою, але в багатьох випадках вона спрощує життя. Якщо ви постійно мешкаєте у новій квартирі, краще пройти реєстрацію, щоб уникнути зайвих клопотів. Якщо ж ви використовуєте житло як інвестицію чи орендуєте його, змінювати реєстрацію не обов’язково.

Коли варто прописатися:

ви плануєте постійно жити у квартирі;

вам потрібно оформити субсидії, соцвиплати;

ви військовозобов’язаний.

Коли можна не реєструватися:

ви купили квартиру для оренди;

ваше фактичне місце проживання не збігається з новою адресою;

вам зручно залишити стару реєстрацію.

Зазначимо, помилково вважати, що реєстрація в квартирі автоматично дає права на житло. Насправді, це лише формальність, яка підтверджує місце проживання. Зареєстрований мешканець має право користуватися житлом, але не може претендувати на частку власності. Власником залишається той, хто має відповідні документи на квартиру.

Також ми розповідали, кого згідно з законодавством неможливо виписати з квартири. Адже суперечки між членами сім'ї, колишніми співмешканцями або особами, що втратили право на житло, можуть тягнутися роками, завдаючи не лише матеріальних, але й глибоких моральних страждань.