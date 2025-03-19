Прописка в 2025 году — что должны знать все новоиспеченные владельцы недвижимости

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Покупка квартиры — это важный шаг в жизни каждого человека. После подписания договора купли-продажи перед новоиспеченным хозяином возникает вопрос: обязательно ли прописываться в своем новом доме? Законодательство Украины не содержит требования об обязательной регистрации места жительства в приобретенном жилье. Однако есть случаи, когда прописка может быть выгодной или даже необходимой.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, обязательно ли прописываться в своей новой квартире и могут ли возникнуть проблемы, если этого не сделать.

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Обязательно ли регистрировать место жительства

В Украине нет законодательного требования об обязательной регистрации в купленной квартире. Владелец вправе решать самостоятельно, менять ли место регистрации. Однако следует учитывать определенные юридические и практические аспекты, которые могут повлиять на ваше решение.

Как зарегистрироваться в купленной квартире

Процедура регистрации является достаточно простой и занимает до 7 дней, отмечают в юридической компании "Документы".

Вот основные шаги:

обращение в ЦНАП по месту расположения квартиры или подача заявки через приложение "Дія"; написание заявления об изменении места регистрации; подача необходимых документов:

паспорт;

документ, подтверждающий право собственности;

военный билет (для военнообязанных);

квитанция об оплате админсбора (около 50 грн).

Если регистрируете других лиц, понадобится их письменное согласие. Для детей регистрация происходит автоматически вместе с родителями.

Что нужно знать для прописки в новостройке

Если вы приобрели жилье в новостройке, процедура регистрации имеет свои особенности, говорят в КН "РИЕЛ". Кроме стандартного пакета документов, вам нужно:

оформить акт приема-передачи квартиры;

получить технический паспорт;

оплатить госпошлину.

После завершения этих процедур можно регистрироваться в квартире и, при необходимости, прописывать других членов семьи.

Что дает регистрация в квартире

Официальный адрес для получения документов и писем

Доступ к местным социальным услугам (школа, больница и т.д.)

Возможность оформления субсидий, льгот

Защиту от возможных споров относительно пользования жильем

В то же время отсутствие регистрации не влияет на ваше право собственности. Вы остаетесь полноправным владельцем недвижимости, независимо от того, где зарегистрированы.

Какие риски, если не регистрироваться

Проблемы с государственной администрацией. Некоторые услуги (например, оформление пенсии, получение социальных выплат) привязаны к месту регистрации.

Трудности с получением документов. Без прописки в новой квартире придется пользоваться старым адресом, что может повлечь задержки.

Военнообязанным может быть сложно стать на воинский учет. Это актуально для мужчин, которые подлежат мобилизации.

Регистрация места жительства в купленной квартире не является обязательной, но во многих случаях она упрощает жизнь. Если вы постоянно проживаете в новой квартире, лучше пройти регистрацию, чтобы избежать лишних хлопот. Если же вы используете жилье как инвестицию или арендуете его, менять регистрацию не обязательно.

Когда стоит прописаться:

вы планируете постоянно жить в квартире;

вам нужно оформить субсидии, соцвыплаты;

вы военнообязанный.

Когда можно не регистрироваться:

вы купили квартиру для аренды;

ваше фактическое место жительства не совпадает с новым адресом;

вам удобно оставить старую регистрацию.

Отметим, ошибочно считать, что регистрация в квартире автоматически дает права на жилье. На самом деле, это лишь формальность, которая подтверждает место жительства. Зарегистрированный жилец имеет право пользоваться жильем, но не может претендовать на долю собственности. Владельцем остается тот, кто имеет соответствующие документы на квартиру.

Также мы рассказывали, кого согласно законодательству невозможно выписать из квартиры. Ведь споры между членами семьи, бывшими сожителями или лицами, утратившими право на жилье, могут тянуться годами, причиняя не только материальные, но и глубокие моральные страдания.