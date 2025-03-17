Які права має людина на квартиру, якщо вона там прописана

Люди вивчають документи. Фото: Freepik

Багато хто вважає, що якщо людина зареєстрована у квартирі, вона автоматично отримує певні права на житло. Це поширений міф, який не має нічого спільного з реальністю. Які ж права має зареєстрований мешканець і чи може він претендувати на частку власності?

Як наголошує адвокат Роман Сімутін, поняття "прописка" залишилося в минулому — воно існувало ще за радянських часів і було способом контролю за переміщенням громадян.

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Сьогодні ж існує лише реєстрація місця проживання, яка є формальною відміткою у паспорті або в Єдиному демографічному реєстрі.

"Реєстрація особи у житлі — це лише дозвіл на проживання, а не право власності", — пояснює адвокат.

Тобто реєстрація не дає жодних прав на житло, а лише підтверджує, що особа офіційно мешкає за цією адресою.

Чи може зареєстрована особа продати квартиру

Реєстрація у квартирі дає людині лише право проживати в ній, але жодним чином не робить її власником. Без згоди власника неможливо прописатися у його житлі. А якщо людина вже зареєстрована — це не заважає власнику продати квартиру чи виписати мешканця.

Продавати квартиру може лише її власник — тобто особа, яка має відповідні документи (договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про спадщину тощо).

Більше того, власник може продати квартиру без згоди зареєстрованих осіб — після зміни власника всі мешканці автоматично мають змінити місце реєстрації.

"Наявність у вас як у власника офіційних документів на право власності — ваша гарантія, що ніхто не відбере у вас житло", — підсумовує Роман Сімутін.

Продаж житла: автоматична зміна реєстрації

При продажу житла всі зареєстровані в ньому особи автоматично змінюють місце реєстрації. Це відбувається без їхньої згоди, оскільки право власності переходить до нового власника.

"Продаж житла — це автоматична зміна реєстрації", — пояснює адвокат, додаючи, що реєстрація — це не перешкода для продажу житла.

Чи можна виписати людину без її згоди

З 1 грудня 2021 року власник житла має право зняти з реєстрації будь-яку особу без її згоди в позасудовому порядку. Це означає, що власник має повне право розпоряджатися своїм житлом, включаючи право виселяти будь-кого, хто там зареєстрований.

Достатньо звернутися до органу реєстрації та подати заяву. Власнику не потрібно отримувати згоду зареєстрованої особи — її просто знімуть із реєстрації.

"Зареєстрована особа не є співвласником житла, а тому власник може припинити її реєстрацію без судової тяганини", — коментує Роман Сімутін.

Таким чином, підсумовує адвокат, важливо знати, що:

людина може зареєструватися у квартирі лише за згодою власника;

реєстрація не дає права на частку житла;

власник може самостійно виписати мешканця без його згоди;

зареєстровані мешканці не можуть заборонити продаж квартири.

Раніше ми розповідали, кого згідно з законодавством неможливо виписати з квартири.

Зазначимо також, що реєстрація місця проживання в Україні є необхідною для отримання медичних та соціальних послуг, працевлаштування та оформлення документів. Однак відсутність власного житла не позбавляє можливості реалізувати свої права.