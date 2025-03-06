Кого не можна виселити з житла в Україні в 2025 році: роз’яснення юристів

Люди вивчають документи. Фото: Freepik

Житлові спори — одна з найскладніших категорій юридичних питань, що виникають в Україні. Конфлікти між співмешканцями, колишніми членами сім'ї або особами, які втратили право користування нерухомістю, можуть тривати роками, завдаючи моральних та матеріальних збитків.

Як наголошує адвокат Олександр Малик, в Україні питання реєстрації та виселення регулюється нормами Цивільного кодексу України (ст. 391 та глава 32), а також судовою практикою. Житловий кодекс України, прийнятий ще у 1983 році, не відповідає сучасним реаліям, тому його положення часто не можуть бути використані в судовій практиці.

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За загальним правилом, людина, зареєстрована в житлі, має майже такі ж права, як і власник. Це означає, що примусово виставити її без судового рішення неможливо. Насильницьке виселення загрожує кримінальною відповідальністю.

Підстави для виселення через суд

Якщо особа не є власником житла, її можна виписати через суд у таких випадках:

самовільне заселення — людина зайняла житло без згоди власника;

систематичне псування майна — якщо мешканець руйнує або пошкоджує квартиру;

використання житла не за призначенням — наприклад, облаштування нелегального бізнесу;

порушення правил спільного проживання — постійні конфлікти, антисоціальна поведінка;

борг за комунальні послуги — якщо мешканець не сплачує рахунки.

Якщо суд визнає позов обґрунтованим, особу можуть виписати без її згоди.

Кого не можна виселити навіть через суд

Українське законодавство передбачає низку осіб, яких неможливо виселити з житла, навіть якщо власник цього хоче:

співвласників житла — людина, яка володіє часткою нерухомості, не може бути виписана без її згоди;

військовозобов’язані під час воєнного стану — люди, які підлягають мобілізації, мають право залишатися в місці своєї реєстрації;

неповнолітні діти без батьківського піклування — якщо органи опіки не дали згоду на виселення, дитина має право залишатися в житлі.

Якщо особа належить до однієї з цих категорій, навіть суд не може ухвалити рішення про її виселення.

Як законно виселити людину

Спробуйте домовитися — іноді особа може погодитися на добровільну виписку, якщо їй запропонувати альтернативний варіант.

Зафіксуйте порушення — зберігайте докази псування майна, боргів чи конфліктів (свідчення сусідів, фото, відео).

Зверніться до суду — якщо мирне вирішення неможливе, єдиний шлях — подача позову про примусове виселення.

Отримайте рішення суду та виконайте його через держвиконавців — примусове виселення можливе лише після ухвали суду.

Куди звертатися щодо виселення людини з житла

Позов про виписку небажаного мешканця подається до суду за місцем проживання. До заяви необхідно додати документи, що підтверджують законні підстави для виселення.

Таким чином, виселення небажаних осіб — складний правовий процес. Перед тим як діяти, варто проконсультуватися з юристом, щоб уникнути порушення закону та захистити свої права.

Раніше ми розповідали про способи отримання прописки, якщо немає власного житла. Адже реєстрація місця проживання в Україні відкриває доступ до важливих послуг, таких як медичне обслуговування, працевлаштування та соціальна підтримка. Існує кілька способів зареєструватися, навіть якщо у вас немає власного житла. Процедура реєстрації проста і не потребує багато часу.

Також повідомлялось, що продаж квартири, що має кількох власників, є складнішим процесом, ніж продаж нерухомості з одним власником. Співвласники можуть мати як рівні, так і нерівні частки власності, що впливає на процедуру продажу. Важливо враховувати інтереси всіх власників та дотримуватися законодавчих норм, щоб уникнути конфліктів та затримок.