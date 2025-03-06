Кого нельзя выселить из жилья в Украине в 2025 году: разъяснения юристов

Люди изучают документы. Фото: Freepik

Жилищные споры — одна из самых сложных категорий юридических вопросов, возникающих в Украине. Конфликты между сожителями, бывшими членами семьи или лицами, которые потеряли право пользования недвижимостью, могут длиться годами, нанося моральный и материальный ущерб.

Как отмечает адвокат Александр Малик, в Украине вопрос регистрации и выселения регулируется нормами Гражданского кодекса Украины (ст. 391 и глава 32), а также судебной практикой. Жилищный кодекс Украины, принятый еще в 1983 году, не соответствует современным реалиям, поэтому его положения часто не могут быть использованы в судебной практике.

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По общему правилу, человек, зарегистрированный в жилье, имеет почти такие же права, как и собственник. Это означает, что принудительно выставить его без судебного решения невозможно. Насильственное выселение грозит уголовной ответственностью.

Основания для выселения через суд

Если лицо не является собственником жилья, его можно выписать через суд в следующих случаях:

самовольное заселение — человек занял жилье без согласия собственника;

систематическая порча имущества — если жилец разрушает или повреждает квартиру;

использование жилья не по назначению — например, обустройство нелегального бизнеса;

нарушение правил совместного проживания — постоянные конфликты, антисоциальное поведение;

долг за коммунальные услуги — если жилец не оплачивает счета.

Если суд признает иск обоснованным, человека могут выписать без его согласия.

Кого нельзя выселить даже через суд

Украинское законодательство предусматривает ряд лиц, которых невозможно выселить из жилья, даже если владелец этого хочет:

совладельцев жилья — человек, который владеет долей недвижимости, не может быть выписан без его согласия;

военнообязанные во время военного положения — люди, которые подлежат мобилизации, имеют право оставаться в месте своей регистрации;

несовершеннолетние дети без родительской опеки — если органы опеки не дали согласие на выселение, ребенок имеет право оставаться в жилье.

Если лицо относится к одной из этих категорий, даже суд не может принять решение о его выселении.

Как законно выселить человека

Попробуйте договориться — иногда человек может согласиться на добровольную выписку, если ему предложить альтернативный вариант.

Зафиксируйте нарушения — сохраняйте доказательства порчи имущества, долгов или конфликтов (свидетельства соседей, фото, видео).

Обратитесь в суд — если мирное решение невозможно, единственный путь — подача иска о принудительном выселении.

Получите решение суда и выполните его через госисполнителей — принудительное выселение возможно только после решения суда.

Куда обращаться по поводу выселения человека из жилья

Иск о выписке нежелательного жильца подается в суд по месту жительства. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие законные основания для выселения.

Таким образом, выселение нежелательных лиц — сложный правовой процесс. Перед тем как действовать, стоит проконсультироваться с юристом, чтобы избежать нарушения закона и защитить свои права.

Ранее мы рассказывали о способах получения прописки, если нет собственного жилья. Ведь регистрация места жительства в Украине открывает доступ к важным услугам, таким как медицинское обслуживание, трудоустройство и социальная поддержка. Существует несколько способов зарегистрироваться, даже если у вас нет собственного жилья. Процедура регистрации проста и не требует много времени.

Также сообщалось, что продажа квартиры с несколькими владельцами является более сложным процессом, чем продажа недвижимости с одним владельцем. Совладельцы могут иметь как равные, так и неравные доли собственности, что влияет на процедуру продажи. Важно учитывать интересы всех владельцев и соблюдать законодательные нормы, чтобы избежать конфликтов и задержек.