Як продати квартиру, якщо власників двоє: все про документи та податки

Люди читають документи. Фото: Freepik

Продаж нерухомості — складний процес, який ускладнюється, коли квартира має не одного, а двох або більше власників. Співвласники можуть мати рівні або нерівні частки у праві власності, що впливає на порядок продажу.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як правильно продати квартиру в такій ситуації та що робити, якщо один зі співвласників не погоджується на продаж.

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Чи можна продати квартиру, якщо у неї два власники

Закон передбачає можливість продажу житла з двома власниками, проте є важливі нюанси. Усі дії із розпорядження спільним майном залежать від форми власності:

спільна сумісна власність — це нерозподілене майно, яким володіють кілька осіб (наприклад, квартира, придбана у шлюбі). У такому випадку для продажу потрібна згода всіх власників;

спільна часткова власність — коли частки кожного власника визначені. Тоді кожен співвласник має право розпоряджатися своєю частиною.

Якщо у квартирі встановлене часткове право власності, то кожен співвласник має переважне право на викуп частки іншого власника. Тобто перед тим, як виставити свою частину на продаж, необхідно письмово запропонувати її викуп іншому співвласнику. Якщо протягом 30 днів він не скористається правом викупу, частку можна продавати третій особі.

Проте знайти покупця на частину квартири досить складно. Як правило, вигідніше домовитися зі співвласником про викуп або продати всю квартиру цілком.

Що робити, якщо один власник не хоче продавати квартиру

Іноді ситуація ускладнюється тим, що один власник хоче продати житло, а інший — ні. В такому разі можливі кілька варіантів дій.

Переговори. Якщо є можливість, варто спробувати домовитися, запропонувати вигідні умови чи розглянути альтернативні варіанти (наприклад, обмін). Примусове припинення спільної власності через суд. Якщо частка одного з власників є дуже малою і він не використовує житло, суд може ухвалити рішення про її викуп іншим співвласником. Продаж частки без згоди іншого власника. У разі часткової власності продаж дозволений, але з дотриманням процедури попереднього письмового повідомлення співвласника.

Важливо правильно оформити повідомлення співвласника про продаж. Якщо цей етап буде порушено, інший власник може через суд визнати продаж недійсним.

Як оформити угоду купівлі-продажу

Продаж квартири з двома власниками можливий лише за згоди всіх сторін. У разі відсутності одного з власників під час підписання договору він може видати нотаріальну довіреність іншій особі.

Документи, необхідні для оформлення угоди:

документ, що підтверджує право власності;

технічний паспорт на квартиру;

оцінка нерухомості;

виписка з Державного реєстру речових прав;

паспорт та ідентифікаційний код кожного власника;

свідоцтво про шлюб або розлучення (за необхідності);

дозвіл органів опіки (якщо частка належить неповнолітньому).

Нотаріус обов’язково перевіряє правомірність угоди, згоду всіх власників і відповідність документів.

Як сплачувати податки при продажу квартири

При продажу нерухомості в Україні передбачене податкове навантаження. Відповідно до Податкового кодексу (ст. 172), операція може бути звільнена від оподаткування, якщо:

це перший продаж квартири за календарний рік;

квартира перебувала у власності більше трьох років (крім випадків спадкування).

Якщо ці умови не виконані, продавці повинні сплатити:

5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% військового збору.

У разі продажу частки нерухомості податок сплачує кожен співвласник окремо, виходячи зі своєї частки у вартості квартири.

Якщо протягом одного року особа продає більше ніж дві квартири, дохід від третього продажу оподатковується за ставкою 18% ПДФО та 5% військового збору.

Продаж квартири, яка має двох власників, вимагає ретельної підготовки та дотримання юридичних процедур. Найкращим варіантом є взаємна домовленість між співвласниками. Якщо один із власників не погоджується на продаж, можна реалізувати лише свою частку, дотримуючись законодавчих вимог.

Перед укладенням угоди важливо перевірити всі документи, а також знати про особливості оподаткування, щоб уникнути зайвих витрат та судових ризиків.

Як повідомлялось, деякі квартири можуть довго залишатися на ринку нерухомості без продажу. Найчастіше це пов'язано із завищеною ціною, низьким попитом або поганою підготовкою об'єкта до продажу.

Також ми розповідали про основні етапи поділу нерухомості та що робити, якщо він неможливий. Поділ нерухомого майна на частки може бути необхідним у різних ситуаціях, таких як спадкування, розлучення або продаж частини власності. Власники можуть дійти згоди щодо поділу майна добровільно, або ж звернутися до суду для вирішення спору.