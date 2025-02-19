Як поділити нерухомість між власниками та в яких випадках це неможливо

Дівчина вивчає документи. Фото: Freepik

Поділ нерухомого майна на частки в натурі може знадобитися в разі спадкування, розлучення, продажу частини власності або інших юридичних обставин. Власники можуть здійснити поділ за згодою або, у разі суперечок, через суд.

Редакція Новини.LIVE розповідає основні етапи поділу нерухомості та що робити, якщо він неможливий.

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Відповідно до статті 372 Цивільного кодексу України, співвласники можуть домовитися про розподіл майна, але у деяких випадках закон забороняє поділ. Після розподілу припиняється право спільної власності, а кожен власник отримує окремий правовий титул на свою частку.

Які об'єкти можна поділити

Поділу підлягають:

житлові будинки, що відповідають будівельним нормам;

садові будинки;

нежитлові приміщення;

комерційні будівлі (офіси, склади, магазини);

цілісні майнові комплекси.

Якщо об’єкт не відповідає будівельним нормам або неможливо виділити окремі частини, поділ може бути ускладненим.

Етапи поділу нерухомості

Отримання висновку про можливість поділу об’єкта. Нотаріальне оформлення угоди про поділ або заяви власника. Підготовка технічної документації, включаючи нові техпаспорти. Оформлення окремих кадастрових номерів для кожної частини. Отримання нових поштових адрес для кожної частини майна. Реєстрація права власності на кожен новий об’єкт.

У разі відсутності належних документів або невідповідності будівлі нормам поділ може бути заблокований.

Необхідні документи для поділу

Документи на право власності.

Технічний паспорт на об’єкт.

Паспорт та ІПН власників.

Кадастрові документи на земельну ділянку (якщо є).

Що робити, якщо поділ неможливий

У деяких випадках розділити майно фізично не можна (наприклад, якщо квартира не має окремих входів). В такій ситуації співвласник може:

продати свою частку іншому співвласнику;

отримати грошову компенсацію від співвласників;

подати позов до суду про виділення частки або компенсацію.

Судовий порядок поділу

Якщо власники не можуть домовитися, справа вирішується через суд. Позов подається за місцем знаходження нерухомості. Суд може виділити частку власнику або зобов’язати інших співвласників виплатити компенсацію.

При подачі позову про виділення частки або компенсацію необхідно сплатити судовий збір — 1% від ціни позову (але не менше 0,4 та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму).

Поділ нерухомості — складний юридичний процес, який вимагає узгодження між власниками та ретельного документального оформлення. Якщо поділ неможливий, альтернативою є компенсація або вирішення питання через суд.

Раніше ми розповідали про обмін нерухомості як спосіб задоволення потреб у житлі, який передбачає передачу права власності на квартиру чи інше житло без грошового розрахунку. Це може бути зручним рішенням для тих, хто хоче змінити місце проживання, не витрачаючи час на продаж і пошук нового житла. Проте процедура обміну має низку нюансів, які необхідно врахувати для успішного укладення угоди.

Нагадаємо, цього року в Україні відбулися значні зміни в податковому законодавстві, які мають значний вплив на ринок нерухомості. Зокрема, підвищилися ставки податків на операції купівлі-продажу нерухомості, змінилися правила оподаткування доходів від продажу майна, а також з'явилися нові вимоги щодо додаткових платежів.