Договір міни нерухомості — правила, податки, вигода обміну житла

Дівчина отримує ключи. Фото: Freepik

Обмін нерухомості — це один із варіантів задоволення житлових потреб, який передбачає передачу права власності на квартиру чи інше житло без грошового розрахунку. Це може бути зручним рішенням для тих, хто бажає змінити місце проживання, не витрачаючи час на продаж і пошук нового помешкання. Проте процедура обміну має низку нюансів, які необхідно врахувати для успішного укладення угоди.

Редакція Новини.LIVE проаналізувала всі деталі та тонкощі процесу обміну.

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Що таке договір міни нерухомості

Договір міни — це документ, що засвідчує передачу майна між двома сторонами на рівноцінних умовах або з доплатою. Він використовується для обміну квартирами, будинками, земельними ділянками та іншою нерухомістю.

Основні положення договору міни:

Опис об'єктів обміну: площа, місцезнаходження, технічний стан.

Ринкова вартість кожного об'єкта.

Умови передачі права власності.

Можливі доплати (якщо об'єкти нерівноцінні).

Гарантії та зобов'язання сторін.

Договір підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації, що забезпечує його юридичну силу.

Відмінності між обміном та продажем нерухомості

Головна відмінність полягає у фінансовому аспекті. Під час продажу власник отримує гроші, які може витратити на власний розсуд. Обмін же передбачає безпосередню передачу права власності на інший об'єкт нерухомості.

Переваги обміну:

Спрощення процесу зміни житла.

Можливість уникнути довготривалого пошуку покупця та нової квартири.

Мінімізація ризиків, пов'язаних із зберіганням та переведенням коштів.

Недоліки:

Обмежений вибір варіантів обміну.

Необхідність пошуку іншого власника, який погодиться на обмін.

Ймовірність нерівноцінності об'єктів, що потребує додаткових домовленостей про доплату.

Що вигідніше: обмін чи продаж

Вибір між обміном і продажем залежить від кількох факторів:

Терміновість — якщо потрібно швидко змінити місце проживання, обмін може бути кращим варіантом.

Фінансові можливості — продаж дозволяє отримати кошти, які можна використати не лише для купівлі нового житла, а й для інших потреб.

Рівноцінність об'єктів — якщо різниця у вартості значна, сторони можуть домовитися про доплату.

У деяких випадках обмін може бути вигіднішим через зниження податкового навантаження.

Податкові зобов'язання та витрати при обміні

Під час укладення договору міни нерухомості сторони повинні враховувати податкові аспекти:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО):

0% — якщо квартира перебувала у власності понад три роки та це перша угода протягом року.

5% — якщо власність менше трьох років або якщо це друга угода за рік.

5% — військовий збір.

18% — якщо продавець є нерезидентом України.

Державне мито — 1% від вартості нерухомості.

Оплата послуг нотаріуса — залежить від тарифів спеціаліста.

При обміні між фізичними особами ПДВ не застосовується.

Процедура оформлення договору міни

Пошук контрагента — необхідно знайти власника нерухомості, який погодиться на обмін.

Оцінка майна — визначення ринкової вартості об'єктів, оформлення експертного висновку.

Підготовка договору — включення всіх важливих умов у документ.

Нотаріальне посвідчення — обов'язковий етап для забезпечення законності угоди.

Реєстрація права власності — подача документів до реєстраційного органу.

Договір міни нерухомості — це альтернативний спосіб зміни житла, який дозволяє уникнути складнощів із продажем і купівлею. Водночас він вимагає ретельної підготовки, оцінки ризиків і врахування податкових зобов'язань. Якщо всі етапи дотримані правильно, обмін нерухомості може стати вигідним рішенням для обох сторін угоди.

Зазначимо, що продаж житла — це не тільки фінансова операція, але й юридично значущий процес. Неповний пакет документів може стати причиною зриву угоди, призвести до фінансових втрат або навіть судових спорів. Тому ретельна підготовка документів – запорука успішного та безпечного продажу вашої квартири.

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