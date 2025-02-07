Борги за кредитом — чи може банк відібрати житло у 2025 році

Дівчина рахує суму боргу. Фото: Pexels

Багато українців беруть споживчі кредити на купівлю автомобілів, побутової техніки, меблів або навіть житла. Проте фінансові труднощі можуть призвести до неможливості погашати заборгованість. В такі моменти може виникнути питання, чи може банк конфіскувати квартиру через невиконані зобов'язання.

Про те, чи можуть банки відібрати житло українців за непогашений кредит у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Якщо затримка платежу триває кілька тижнів, банк починає нагадувати боржникові про необхідність погашення боргу. Якщо ж прострочення триває рік і більше, фінансова установа може:

Передати справу колекторам, які чинять психологічний тиск, але вони не мають права вилучати майно. Подати позов до суду для примусового стягнення заборгованості.

Умови кредитного договору можуть передбачати можливість стягнення майна позичальника у разі несплати. Проте:

Банк не має права самостійно виселяти боржника. Вилучення житла можливе лише за рішенням суду. Виконавча служба може накласти арешт на квартиру, тільки якщо борг перевищує 20 мінімальних зарплат. Якщо боржник живе з сім’єю, зазвичай обмежуються арештом частки житла.

При меншій сумі боргу арешт можливий на інші активи: кошти людини, депозитні рахунки, транспортні засоби, заробітну плату та додаткові доходи.

Чи можуть конфіскувати подароване або приватизоване житло

Суд може ухвалити рішення про погашення боргу коштом майна людини. Однак:

Банк може звернутися до суду, тільки якщо нерухомість ще оформлена на боржника. Якщо квартира була подарована до отримання кредиту, її не можуть стягнути для погашення боргу. Якщо житло є єдиним або в ньому прописані неповнолітні діти, для вилучення житла потрібен дозвіл органів опіки.

Отже, банки можуть ініціювати арешт майна, проте остаточне рішення ухвалює суд враховуючи всі аспекти кожної конкретної справи. Варто ретельно читати умови кредитного договору та у разі проблем звертатися по допомогу до юристів.

Раніше ми писали, що для більшості українців нерухомість є найдорожчим активом, і її втрата може стати справжнім потрясінням. Водночас варто пам’ятати, що за певних обставин житло можуть примусово вилучити, навіть якщо воно єдине у власності.

Також ми розповідали, що чимало громадян не мають власного помешкання, але гостро його потребують. У таких ситуаціях можна претендувати на отримання соціального житла від держави. Проте для цього необхідно відповідати встановленим критеріям.