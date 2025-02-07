Долги по кредиту — может ли банк отобрать жилье в 2025 году

Девушка считает сумму долга. Фото: Pexels

Многие украинцы берут потребительские кредиты на покупку автомобилей, бытовой техники, мебели или даже жилья. Однако финансовые трудности могут привести к невозможности погашать задолженность. В такие моменты может возникнуть вопрос, может ли банк конфисковать квартиру из-за невыполненных обязательств.

О том, могут ли банки отобрать жилье украинцев за непогашенный кредит в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Могут ли банки и МФО изъять жилье

Если задержка платежа длится несколько недель, банк начинает напоминать должнику о необходимости погашения долга. Если же просрочка длится год и более, финансовое учреждение может:

Передать дело коллекторам, которые оказывают психологическое давление, но они не имеют права изымать имущество. Подать иск в суд для принудительного взыскания задолженности.

Условия кредитного договора могут предусматривать возможность взыскания имущества заемщика в случае неуплаты. Однако:

Банк не имеет права самостоятельно выселять должника. Изъятие жилья возможно только по решению суда. Исполнительная служба может наложить арест на квартиру, только если долг превышает 20 минимальных зарплат. Если должник живет с семьей, обычно ограничиваются арестом доли жилья.

При меньшей сумме долга арест возможен на другие активы: деньги человека, депозитные счета, транспортные средства, заработную плату и дополнительные доходы.

Могут ли конфисковать подаренное или приватизированное жилье

Суд может принять решение о погашении долга за счет имущества человека. Однако:

Банк может обратиться в суд, только если недвижимость еще оформлена на должника. Если квартира была подарена до получения кредита, ее не могут взыскать для погашения долга. Если жилье является единственным или в нем прописаны несовершеннолетние дети, для изъятия жилья требуется разрешение органов опеки.

Итак, банки могут инициировать арест имущества, однако окончательное решение принимает суд учитывая все аспекты каждого конкретного дела. Стоит тщательно читать условия кредитного договора и в случае проблем обращаться за помощью к юристам.

Ранее мы писали, что для большинства украинцев недвижимость является самым дорогим активом, и ее потеря может стать настоящим потрясением. В то же время стоит помнить, что при определенных обстоятельствах жилье могут принудительно изъять, даже если оно единственное в собственности.

Также мы рассказывали, что многие граждане не имеют собственного жилья, но остро в нем нуждаются. В таких ситуациях можно претендовать на получение социального жилья от государства. Однако для этого необходимо соответствовать установленным критериям.