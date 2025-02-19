Как поделить недвижимость между собственниками и в каких случаях это невозможно

Девушка изучает документы. Фото: Freepik

Раздел недвижимого имущества на доли в натуре может понадобиться в случае наследования, развода, продажи части собственности или других юридических обстоятельств. Собственники могут осуществить раздел по согласию или, в случае споров, через суд.

Редакция Новини.LIVE рассказывает основные этапы раздела недвижимости и что делать, если он невозможен.

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В соответствии со статьей 372 Гражданского кодекса Украины, совладельцы могут договориться о разделе имущества, но в некоторых случаях закон запрещает раздел. После раздела прекращается право общей собственности, а каждый владелец получает отдельный правовой титул на свою долю.

Какие объекты можно поделить

Разделу подлежат:

жилые дома, соответствующие строительным нормам;

садовые дома;

нежилые помещения;

коммерческие здания (офисы, склады, магазины);

целостные имущественные комплексы.

Если объект не соответствует строительным нормам или невозможно выделить отдельные части, разделение может быть затруднено.

Этапы раздела недвижимости

Получение заключения о возможности разделения объекта. Нотариальное оформление соглашения о разделе или заявления собственника. Подготовка технической документации, включая новые техпаспорта. Оформление отдельных кадастровых номеров для каждой части. Получение новых почтовых адресов для каждой части имущества. Регистрация права собственности на каждый новый объект.

В случае отсутствия надлежащих документов или несоответствия здания нормам разделение может быть заблокировано.

Необходимые документы для раздела

Документы на право собственности.

Технический паспорт на объект.

Паспорт и ИНН владельцев.

Кадастровые документы на земельный участок (если есть).

Что делать, если раздел невозможен

В некоторых случаях разделить имущество физически нельзя (например, если квартира не имеет отдельных входов). В такой ситуации совладелец может:

продать свою долю другому совладельцу;

получить денежную компенсацию от совладельцев;

подать иск в суд о выделении доли или компенсации.

Судебный порядок раздела

Если собственники не могут договориться, дело решается через суд. Иск подается по месту нахождения недвижимости. Суд может выделить долю собственнику или обязать других совладельцев выплатить компенсацию.

При подаче иска о выделении доли или компенсации необходимо оплатить судебный сбор — 1% от цены иска (но не менее 0,4 и не более 5 размеров прожиточного минимума).

Раздел недвижимости — сложный юридический процесс, который требует согласования между собственниками и тщательного документального оформления. Если раздел невозможен, альтернативой является компенсация или решение вопроса через суд.

Ранее мы рассказывали об обмене недвижимости как способе удовлетворения потребностей в жилье, который предусматривает передачу права собственности на квартиру или другое жилье без денежного расчета. Это может быть удобным решением для тех, кто хочет сменить место жительства, не тратя время на продажу и поиск нового жилья. Однако процедура обмена имеет ряд нюансов, которые необходимо учесть для успешного заключения сделки.

Напомним, в этом году в Украине произошли значительные изменения в налоговом законодательстве, которые оказывают значительное влияние на рынок недвижимости. В частности, повысились ставки налогов на операции купли-продажи недвижимости, изменились правила налогообложения доходов от продажи имущества, а также появились новые требования по дополнительным платежам.