Чому деякі квартири не продаються роками і як цього уникнути

Жінка тримає ключі. Фото: Freepik

Продаж квартири може стати справжнім випробуванням для власника, розтягнувшись на місяці або навіть роки. Замість очікуваного доходу, нерухомість, що "зависла" на ринку, перетворюється на джерело постійного стресу та невизначеності.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, у чому ж криються основні причини такої ситуації та як власникам уникнути таких неприємностей.

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Завищена ціна: головний фактор довгого продажу квартири

Вартість квартири — ключовий критерій, який впливає на швидкість угоди. Якщо ціна не відповідає ринковій, об’єкт просто ігноруватимуть. Продавці часто переоцінюють своє житло через емоційні прив’язаності або орієнтуючись на застарілі оголошення в інтернеті.

Дійсно ліквідне житло (наприклад, квартири до 100 000 доларів) за правильної ціни продається у середньому за 8–60 днів. Якщо ж об'єкт "завис" у продажу більше пів року, варто переглянути його цінову політику.

Ефективна стратегія — звернутися до експерта. Професійний рієлтор використовує реальні статистичні дані, порівнює продані об'єкти, спілкується з колегами, щоб визначити реальну вартість житла.

Обережно слід ставитися і до демпінгу: надто низька ціна може привабити лише тих, хто намагатиметься збити її ще більше. Якщо ж коригування ціни неминуче, важливо розуміти причини такого кроку: бажання швидко продати або адаптація до ринку.

Сезонні коливання та політична ситуація

Ринок нерухомості реагує на зміни в країні — економічні та політичні фактори можуть як стимулювати попит, так і знижувати активність покупців.

Крім того, продаж квартир має виражену сезонність. Весна та осінь — найкращі періоди для угод, тоді як влітку та взимку попит помітно слабшає. Якщо ваше оголошення не викликає інтересу в "мертві сезони", можливо, варто почекати, а не знижувати ціну поспіхом.

Відсутність попиту на конкретний тип житла

Іноді квартира просто не цікава покупцям через тип планування, поверх, розташування чи інші фактори.

Як зрозуміти, чи є попит на житло:

порівняйте свою квартиру з аналогами на ринку;

вивчіть, які переваги виділяють у своїх оголошеннях конкуренти;

проаналізуйте кількість переглядів вашого оголошення та частоту звернень від покупців.

Якщо інтерес до вашого об'єкта низький, варто додатково його підготувати: оновити фото, покращити опис або провести косметичний ремонт.

Документи, стан квартири та інші проблеми

Навіть якщо ціна адекватна, покупці можуть відмовлятися від угоди через:

юридичні нюанси — наприклад, відсутність необхідних документів або податкові обов’язки. Якщо квартира куплена менш як три роки тому, при її продажу доведеться сплатити податок 5%, що може стати додатковим бар'єром;

поганий стан житла — старий ремонт, бруд, неприємні запахи та захаращені приміщення відлякують покупців;

невигідне розташування — відсутність інфраструктури поруч (шкіл, транспорту, магазинів) суттєво знижує попит.

Перед виставленням квартири на продаж варто усунути всі можливі перешкоди: підготувати документи, прибрати та оновити вигляд житла, адекватно оцінити вартість та вибрати правильний період для продажу.

Якщо квартира довго не продається, причина, найімовірніше, полягає в завищеній ціні, відсутності попиту або поганій підготовці об'єкта. Щоб швидше знайти покупця, власнику потрібно реалістично оцінити ринок, врахувати сезонність, усунути недоліки житла та підготувати документи.

Збалансований підхід і грамотна стратегія значно підвищують шанси на успішний продаж навіть у непростих умовах ринку.

Раніше ми розповідали, як продати іпотечну квартиру. Процедура має певні особливості, і успіх залежить від дотримання всіх необхідних кроків. Ключовим моментом є отримання згоди кредитора, який надав іпотечний кредит, оскільки без неї продаж є практично неможливим.

Також ми давали поради, на якому поверсі краще купувати житло. Адже вибір квартири для купівлі — це завжди складне завдання, бо потрібно враховувати безліч факторів. Серед них: район, тип будинку, планування та, звичайно ж, поверх. Не існує єдиної правильної відповіді на питання, який поверх найкращий, адже кожен варіант має свої переваги та недоліки.