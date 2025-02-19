Що впливає на вартість квартири в 2025 році: ключові фактори оцінки житла

Житлові будинки. Фото: Рixabay

Визначення вартості житла — це складний процес, що залежить від низки факторів. Як на вторинному ринку, так і в новобудовах ціна квадратного метра формується під впливом різних параметрів. Ціна квартири залежить від безлічі факторів: локації, стану будинку, поверху, площі, юридичних нюансів і навіть репутації забудовника.

Редакція Новини.LIVE розглядає основні з факторів, які впливають на вартість квартири.

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Фактори, що впливають на ціну квартири на вторинному ринку

Купуючи житло у вже збудованому будинку, покупці оцінюють такі ключові аспекти:

Локація та інфраструктура

Чим престижніший район, тим вища ціна. Близькість до метро, наявність шкіл, дитсадків, медичних закладів та супермаркетів роблять житло привабливішим для покупців.

Тип будинку та рік побудови

Панельні будинки мають нижчу вартість, адже вважаються менш енергоефективними.

Цегляні та монолітні будівлі цінуються вище завдяки кращій звуко- та теплоізоляції.

Чим новіший будинок, тим дорожче житло.

Поверх розташування

Нижні поверхи подорожчали через безпекові фактори та зручність у разі відключень електрики.

Верхні поверхи у висотках з гарними краєвидами теж можуть коштувати дорожче.

Квартири на останніх поверхах у старих будинках цінуються менше через ризики протікань даху.

Площа та планування

Однокімнатні квартири мають вищу ціну за квадратний метр, ніж великогабаритні.

Покупці віддають перевагу квартирам із раціональним плануванням без прохідних кімнат.

Стан житла

Житло з якісним ремонтом оцінюється дорожче, оскільки покупцям не доведеться вкладати додаткові кошти.

Якщо квартира потребує ремонту, власнику доведеться або знизити ціну, або чекати на специфічного покупця.

Юридична чистота документів

Об’єкти без юридичних проблем продаються швидше та дорожче.

Якщо є складності з правами власності чи боргами за комунальні послуги, покупці можуть вимагати значну знижку.

Чинники, що визначають вартість квартири у новобудові

Первинний ринок нерухомості має свої особливості у формуванні цін.

Клас житлового комплексу

Економ-клас має доступніші ціни.

Бізнес- та преміум-сегмент пропонує житло з вищою якістю будівництва, підвищеним комфортом і відповідною ціною.

Стадія будівництва

На етапі котловану квартири продаються дешевше.

Під час здачі будинку в експлуатацію ціна може зрости на 30-50%.

Локація та доступність транспорту

Новобудови біля метро, у центрі міста або в районах із розвиненою інфраструктурою коштують дорожче.

Якщо район новий і ще не облаштований, ціни можуть бути нижчими.

Тип опалення

Автономне або індивідуальне опалення підвищує вартість квартири, оскільки зменшує залежність від міських мереж.

Репутація забудовника

Надійні компанії можуть встановлювати вищі ціни, адже покупці готові платити більше за гарантію якості.

Якщо забудовник має історію проблемних об'єктів, ціни можуть бути нижчими, щоб привабити покупців.

Як визначити реальну вартість своєї квартири

Щоб виставити житло на продаж за адекватною ціною, потрібно:

Проаналізувати ринок

Переглянути схожі об'єкти на сайтах нерухомості.

Використовувати фільтри за розташуванням, площею, кількістю кімнат та іншими параметрами.

Врахувати стан ринку

Якщо ціни зростають, продавці закладають мінімальну можливість торгу.

За нестабільної ситуації варто очікувати більшого торгу.

Раніше ми розповідали, скільки потрібно працювати, щоб придбати квартиру у Києві, Львові та Одесі. В умовах сучасної економічної ситуації та змін на ринку нерухомості, питання придбання житла стає особливо складним. Важливо з'ясувати, скільки часу та зусиль потрібно докласти, щоб стати власником омріяної квартири.

Також повідомлялось, що у 2024 році спостерігається нетипове зростання кількості договорів дарування квартир і будинків, що вдвічі більше, ніж у 2023 році. За даними Міністерства юстиції, такий вид угод зараз є найпопулярнішим, тоді як раніше домінували договори купівлі-продажу.