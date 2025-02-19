Что влияет на стоимость квартиры в 2025 году: ключевые факторы оценки жилья

Жилые дома. Фото: РіхсаЬау

Определение стоимости жилья — это сложный процесс, зависящий от ряда факторов. Как на вторичном рынке, так и в новостройках цена квадратного метра формируется под влиянием различных параметров. Цена квартиры зависит от множества факторов: локации, состояния дома, этажа, площади, юридических нюансов и даже репутации застройщика.

Редакция Новини.LIVE рассматривает основные из факторов, которые влияют на стоимость квартиры.

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Факторы, влияющие на цену квартиры на вторичном рынке

Покупая жилье в уже построенном доме, покупатели оценивают такие ключевые аспекты:

Локация и инфраструктура

Чем престижнее район, тем выше цена. Близость к метро, наличие школ, детсадов, медицинских учреждений и супермаркетов делают жилье более привлекательным для покупателей.

Тип дома и год постройки

Панельные дома имеют более низкую стоимость, ведь считаются менее энергоэффективными.

Кирпичные и монолитные здания ценятся выше благодаря лучшей звуко- и теплоизоляции.

Чем новее дом, тем дороже жилье.

Этаж расположения

Нижние этажи подорожали из-за факторов безопасности и удобства в случае отключений электричества.

Верхние этажи в высотках с красивыми видами тоже могут стоить дороже.

Квартиры на последних этажах в старых домах ценятся меньше из-за рисков протеканий крыши.

Площадь и планировка

Однокомнатные квартиры имеют более высокую цену за квадратный метр, чем крупногабаритные.

Покупатели отдают предпочтение квартирам с рациональной планировкой без проходных комнат.

Состояние жилья

Жилье с качественным ремонтом оценивается дороже, поскольку покупателям не придется вкладывать дополнительные средства.

Если квартира нуждается в ремонте, владельцу придется либо снизить цену, либо ждать специфического покупателя.

Юридическая чистота документов

Объекты без юридических проблем продаются быстрее и дороже.

Если есть сложности с правами собственности или долгами за коммунальные услуги, покупатели могут потребовать значительную скидку.

Факторы, определяющие стоимость квартиры в новостройке

Первичный рынок недвижимости имеет свои особенности в формировании цен.

Класс жилого комплекса

Эконом-класс имеет более доступные цены.

Бизнес- и премиум-сегмент предлагает жилье с более высоким качеством строительства, повышенным комфортом и соответствующей ценой.

Стадия строительства

На этапе котлована квартиры продаются дешевле.

Во время сдачи дома в эксплуатацию цена может вырасти на 30-50%.

Локация и доступность транспорта

Новостройки возле метро, в центре города или в районах с развитой инфраструктурой стоят дороже.

Если район новый и еще не обустроен, цены могут быть ниже.

Тип отопления

Автономное или индивидуальное отопление повышает стоимость квартиры, поскольку уменьшает зависимость от городских сетей.

Репутация застройщика

Надежные компании могут устанавливать более высокие цены, ведь покупатели готовы платить больше за гарантию качества.

Если застройщик имеет историю проблемных объектов, цены могут быть ниже, чтобы привлечь покупателей.

Как определить реальную стоимость своей квартиры

Чтобы выставить жилье на продажу по адекватной цене, нужно:

Проанализировать рынок

Просмотреть похожие объекты на сайтах недвижимости.

Использовать фильтры по расположению, площади, количеству комнат и другим параметрам.

Учесть состояние рынка

Если цены растут, продавцы закладывают минимальную возможность торга.

При нестабильной ситуации стоит ожидать большего торга.

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