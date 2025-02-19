Что влияет на стоимость квартиры в 2025 году: ключевые факторы оценки жилья

Как выгодно купить и продать квартиру в 2025 году
Определение стоимости жилья — это сложный процесс, зависящий от ряда факторов. Как на вторичном рынке, так и в новостройках цена квадратного метра формируется под влиянием различных параметров. Цена квартиры зависит от множества факторов: локации, состояния дома, этажа, площади, юридических нюансов и даже репутации застройщика.
Редакция Новини.LIVE рассматривает основные из факторов, которые влияют на стоимость квартиры.
Факторы, влияющие на цену квартиры на вторичном рынке
Покупая жилье в уже построенном доме, покупатели оценивают такие ключевые аспекты:
Локация и инфраструктура
Чем престижнее район, тем выше цена. Близость к метро, наличие школ, детсадов, медицинских учреждений и супермаркетов делают жилье более привлекательным для покупателей.
Тип дома и год постройки
- Панельные дома имеют более низкую стоимость, ведь считаются менее энергоэффективными.
- Кирпичные и монолитные здания ценятся выше благодаря лучшей звуко- и теплоизоляции.
- Чем новее дом, тем дороже жилье.
Этаж расположения
- Нижние этажи подорожали из-за факторов безопасности и удобства в случае отключений электричества.
- Верхние этажи в высотках с красивыми видами тоже могут стоить дороже.
- Квартиры на последних этажах в старых домах ценятся меньше из-за рисков протеканий крыши.
Площадь и планировка
- Однокомнатные квартиры имеют более высокую цену за квадратный метр, чем крупногабаритные.
- Покупатели отдают предпочтение квартирам с рациональной планировкой без проходных комнат.
Состояние жилья
- Жилье с качественным ремонтом оценивается дороже, поскольку покупателям не придется вкладывать дополнительные средства.
- Если квартира нуждается в ремонте, владельцу придется либо снизить цену, либо ждать специфического покупателя.
Юридическая чистота документов
- Объекты без юридических проблем продаются быстрее и дороже.
- Если есть сложности с правами собственности или долгами за коммунальные услуги, покупатели могут потребовать значительную скидку.
Факторы, определяющие стоимость квартиры в новостройке
Первичный рынок недвижимости имеет свои особенности в формировании цен.
Класс жилого комплекса
- Эконом-класс имеет более доступные цены.
- Бизнес- и премиум-сегмент предлагает жилье с более высоким качеством строительства, повышенным комфортом и соответствующей ценой.
Стадия строительства
- На этапе котлована квартиры продаются дешевле.
- Во время сдачи дома в эксплуатацию цена может вырасти на 30-50%.
Локация и доступность транспорта
- Новостройки возле метро, в центре города или в районах с развитой инфраструктурой стоят дороже.
- Если район новый и еще не обустроен, цены могут быть ниже.
Тип отопления
- Автономное или индивидуальное отопление повышает стоимость квартиры, поскольку уменьшает зависимость от городских сетей.
Репутация застройщика
- Надежные компании могут устанавливать более высокие цены, ведь покупатели готовы платить больше за гарантию качества.
- Если застройщик имеет историю проблемных объектов, цены могут быть ниже, чтобы привлечь покупателей.
Как определить реальную стоимость своей квартиры
Чтобы выставить жилье на продажу по адекватной цене, нужно:
Проанализировать рынок
- Просмотреть похожие объекты на сайтах недвижимости.
- Использовать фильтры по расположению, площади, количеству комнат и другим параметрам.
Учесть состояние рынка
- Если цены растут, продавцы закладывают минимальную возможность торга.
- При нестабильной ситуации стоит ожидать большего торга.
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