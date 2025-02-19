Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Недвижимость arrow Как выгодно купить и продать квартиру в 2025 году arrow

Как выгодно купить и продать квартиру в 2025 году

19 февраля 2025 22:15
Катерина Балаева - редактор
Что влияет на стоимость квартиры в 2025 году: ключевые факторы оценки жилья
Жилые дома. Фото: РіхсаЬау
Катерина Балаева - редактор

Определение стоимости жилья — это сложный процесс, зависящий от ряда факторов. Как на вторичном рынке, так и в новостройках цена квадратного метра формируется под влиянием различных параметров. Цена квартиры зависит от множества факторов: локации, состояния дома, этажа, площади, юридических нюансов и даже репутации застройщика.

Редакция Новини.LIVE рассматривает основные из факторов, которые влияют на стоимость квартиры.

Читайте также:

Факторы, влияющие на цену квартиры на вторичном рынке

Покупая жилье в уже построенном доме, покупатели оценивают такие ключевые аспекты:

Локация и инфраструктура

Чем престижнее район, тем выше цена. Близость к метро, наличие школ, детсадов, медицинских учреждений и супермаркетов делают жилье более привлекательным для покупателей.

Тип дома и год постройки

  • Панельные дома имеют более низкую стоимость, ведь считаются менее энергоэффективными.
  • Кирпичные и монолитные здания ценятся выше благодаря лучшей звуко- и теплоизоляции.
  • Чем новее дом, тем дороже жилье.

Этаж расположения

  • Нижние этажи подорожали из-за факторов безопасности и удобства в случае отключений электричества.
  • Верхние этажи в высотках с красивыми видами тоже могут стоить дороже.
  • Квартиры на последних этажах в старых домах ценятся меньше из-за рисков протеканий крыши.

Площадь и планировка

  • Однокомнатные квартиры имеют более высокую цену за квадратный метр, чем крупногабаритные.
  • Покупатели отдают предпочтение квартирам с рациональной планировкой без проходных комнат.

Состояние жилья

  • Жилье с качественным ремонтом оценивается дороже, поскольку покупателям не придется вкладывать дополнительные средства.
  • Если квартира нуждается в ремонте, владельцу придется либо снизить цену, либо ждать специфического покупателя.

Юридическая чистота документов

  • Объекты без юридических проблем продаются быстрее и дороже.
  • Если есть сложности с правами собственности или долгами за коммунальные услуги, покупатели могут потребовать значительную скидку.

Факторы, определяющие стоимость квартиры в новостройке

Первичный рынок недвижимости имеет свои особенности в формировании цен.

Класс жилого комплекса

  • Эконом-класс имеет более доступные цены.
  • Бизнес- и премиум-сегмент предлагает жилье с более высоким качеством строительства, повышенным комфортом и соответствующей ценой.

Стадия строительства

  • На этапе котлована квартиры продаются дешевле.
  • Во время сдачи дома в эксплуатацию цена может вырасти на 30-50%.

Локация и доступность транспорта

  • Новостройки возле метро, в центре города или в районах с развитой инфраструктурой стоят дороже.
  • Если район новый и еще не обустроен, цены могут быть ниже.

Тип отопления

  • Автономное или индивидуальное отопление повышает стоимость квартиры, поскольку уменьшает зависимость от городских сетей.

Репутация застройщика

  • Надежные компании могут устанавливать более высокие цены, ведь покупатели готовы платить больше за гарантию качества.
  • Если застройщик имеет историю проблемных объектов, цены могут быть ниже, чтобы привлечь покупателей.

Как определить реальную стоимость своей квартиры

Чтобы выставить жилье на продажу по адекватной цене, нужно:

Проанализировать рынок

  • Просмотреть похожие объекты на сайтах недвижимости.
  • Использовать фильтры по расположению, площади, количеству комнат и другим параметрам.

Учесть состояние рынка

  • Если цены растут, продавцы закладывают минимальную возможность торга.
  • При нестабильной ситуации стоит ожидать большего торга.

Ранее мы рассказывали, сколько нужно работать, чтобы приобрести квартиру в Киеве, Львове и Одессе. В условиях современной экономической ситуации и изменений на рынке недвижимости, вопрос приобретения жилья становится особенно сложным. Важно выяснить, сколько времени и усилий нужно приложить, чтобы стать владельцем заветной квартиры.

Также сообщалось, что в 2024 году наблюдается нетипичный рост количества договоров дарения квартир и домов, что вдвое больше, чем в 2023 году. По данным Министерства юстиции, такой вид сделок сейчас является самым популярным, тогда как ранее доминировали договоры купли-продажи.

квартиры недвижимость цены на квартиры купить квартиру квартира
Реклама
Реклама
Реклама