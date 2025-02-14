Українці масово дарують квартири: чому це стало трендом

Люди тримають ключі та іграшковий будиночок. Фото: Freepik

За три роки війни в Україні кардинально змінилася структура угод на ринку нерухомості. Якщо раніше переважали договори купівлі-продажу, то минулого року спостерігається рекордний сплеск дарування квартир і будинків.

Як повідомляє видання Delo.ua з посиланням на статистику Міністерства юстиції, цей тип угоди у 2024 році зріс у два рази порівняно з 2023 роком.

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Юрист Андрій Ставнюк наголошує, що причина такої тенденції не лише у бажанні передати майно рідним.

"Дарування стало способом убезпечити нерухомість від можливих арештів чи штрафів, пов’язаних із мобілізаційними ризиками", — зазначає експерт.

Основні причини популярності дарування

Фахівці виділяють три ключові фактори, що стимулювали зростання кількості таких угод.

Нові закони та мобілізаційні ризики

19 травня 2024 року набули чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають штрафи для ухилянтів. У межах примусового виконання судових рішень їхнє майно може бути заарештоване. Це змусило багатьох власників квартир діяти на випередження.

"Угоди з даруванням — це не просто формальність, а спосіб уникнути потенційних конфіскацій", — пояснює адвокатка Катерина Аніщенко.

За її словами, така практика стосується не лише нерухомості, а й автомобілів.

Війна та страх перед невизначеністю

Адвокатка Наталя Прудникова зазначає, що війна змусила людей замислитися про спадщину та майбутнє своїх родин.

"Дарування — це єдиний спосіб на 100% передати квартиру дружині чи дітям, не ризикуючи тим, що частина майна відійде іншим спадкоємцям", — пояснює вона.

Заповіт не гарантує передачу всього майна конкретній людині, адже в Україні існує обов’язкове право на спадщину. Натомість договір дарування виключає будь-які спірні ситуації в майбутньому.

Виїзд за кордон та ризики дистанційного продажу

Багато українців виїхали за межі країни, але не хочуть продавати нерухомість через посередників або за довіреністю. У такій ситуації вони передають квартири родичам, щоб потім мати змогу безпечно розпоряджатися майном.

Юристи розповідають про випадки, коли одна і та сама квартира протягом року змінювала власника двічі через угоди дарування.

"Чоловік перед мобілізацією подарував житло дружині, а коли вона вирішила виїхати за кордон, передала майно родичам", — наводить приклад Прудникова.

Дарування нерухомості: плюси та ризики

На перший погляд, договір дарування виглядає як проста і вигідна альтернатива продажу або заповіту. Серед основних переваг:

Мінімальні податки при передачі майна близьким родичам.

Відсутність ризиків, пов’язаних із судовими спорами за спадщину.

Захист нерухомості від можливих арештів та конфіскацій.

Проте є й певні ризики. Якщо нерухомість передається не близьким родичам, оподаткування стає значно жорсткішим. Також варто пам’ятати, що дарування — це безповоротний процес: повернути майно назад без згоди нового власника буде неможливо.

Кількість договорів дарування майна. Графіка: Delo.ua

Бум угод дарування нерухомості у 2024 році став закономірним наслідком війни, змін у законодавстві та зростаючої невизначеності. Ця тенденція демонструє, як українці адаптуються до нових реалій, використовуючи юридичні механізми для захисту власного майна та майбутнього своїх родин.

Раніше ми розповідали про обмін нерухомості як спосіб вирішення житлових питань, що полягає у передачі права власності на житло без грошової оплати. Цей варіант підійде тим, хто хоче змінити місце проживання, не витрачаючи час на продаж старої та пошук нової квартири. Процедура обміну має свої особливості, які потрібно врахувати для успішного завершення угоди.

Також ми повідомляли, що купівля нерухомості завжди є серйозним кроком, особливо під час війни, коли ринок є вкрай нестабільним, а кількість шахрайських дій тільки збільшується. Тому перед тим, як віддавати свої кревні за квартиру, потрібно зважити всі "за" і "проти", а також ознайомитися з основними ризиками.