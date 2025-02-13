Визнання договору купівлі-продажу нерухомості недійсним — покрокова інструкція

Жінка вивчає документи. Фото: Freepik

Купівля-продаж нерухомості — складний процес, що потребує особливої уважності. Найменша помилка або шахрайські дії іншої сторони можуть призвести до втрати коштів і майна. У таких випадках важливо знати, як визнати договір купівлі-продажу недійсним і повернути свої права.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що треба робити, або визнати договір купівлі-продажу нерухомості недійсним, щоб відстояти свої інтереси та захистити власне майно.

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Підстави для визнання договору недійсним

Законодавство України передбачає кілька ключових підстав, за яких договір купівлі-продажу нерухомості може бути визнаний недійсним:

Обман або введення в оману. Якщо одна зі сторін приховала важливу інформацію або надала неправдиві відомості.

Якщо одна зі сторін приховала важливу інформацію або надала неправдиві відомості. Примус або психологічний тиск. Якщо особу змусили підписати договір всупереч її волі.

Якщо особу змусили підписати договір всупереч її волі. Недієздатність однієї зі сторін. Якщо продавець чи покупець на момент підписання договору був визнаний недієздатним.

Якщо продавець чи покупець на момент підписання договору був визнаний недієздатним. Порушення форми договору. Закон вимагає, щоб договір купівлі-продажу нерухомості укладався в письмовій формі та засвідчувався нотаріусом.

Закон вимагає, щоб договір купівлі-продажу нерухомості укладався в письмовій формі та засвідчувався нотаріусом. Порушення законодавства. Якщо договір укладено всупереч чинним нормам, наприклад, якщо продаж здійснено без згоди співвласників або з порушенням прав неповнолітніх.

Якщо договір укладено всупереч чинним нормам, наприклад, якщо продаж здійснено без згоди співвласників або з порушенням прав неповнолітніх. Незаконність предмета договору. Наприклад, якщо квартира або будинок були отримані злочинним шляхом.

Як подати позов до суду

Якщо ви виявили, що договір купівлі-продажу укладено з порушеннями, вам слід діяти наступним чином:

1. Збір доказів

Необхідно підготувати всі документи, що підтверджують порушення:

договір купівлі-продажу;

квитанції про оплату;

банківські виписки;

листування між сторонами;

висновки експертів (за потреби).

2. Консультація з юристом

Фахівець допоможе правильно сформулювати позов і оцінити перспективи справи.

3. Подання позову

Позов подається до суду за місцем знаходження нерухомого майна. До заяви додаються всі необхідні докази та квитанція про сплату судового збору.

4. Судовий процес

Суд розглядає справу, вислуховує аргументи сторін і виносить рішення. Якщо суд визнає договір недійсним, нерухомість повертається попередньому власнику, а покупцеві відшкодовуються кошти.

Як уникнути проблем при купівлі нерухомості

Щоб мінімізувати ризики, дотримуйтеся наступних рекомендацій:

ретельно перевіряйте історію об’єкта нерухомості;

залучайте до угоди кваліфікованого юриста та нотаріуса;

вимагайте повний пакет документів на майно;

не здійснюйте оплату готівкою без розписки або банківського підтвердження;

перевіряйте продавця на предмет судових справ та боргів.

Раніше ми підготували корисний матеріал, де розповіли про юридичні аспекти, перевірку документів, технічний стан та інші важливі нюанси, які допоможуть правильно оформити угоду про купівлю нерухомості. Адже багато покупців, особливо ті, хто робить це вперше, часто не знають, як правильно підійти до цього процесу.

Нагадаємо також, що під час купівлі-продажу нерухомості в Україні важливо визначити її ринкову вартість для встановлення правильної ціни та нарахування податків. Оцінити житло можна самостійно, враховуючи різні фактори, що впливають на ціну, або звернутися до професійного оцінювача.