Як перевірити квартиру перед купівлею в Україні: юридична чистота, документи, технічний стан

Жінки розглядають документи. Фото: Рexels

Купівля квартири — важливий крок у житті кожної людини. Це значна інвестиція, тому перед укладенням угоди необхідно ретельно перевірити всі аспекти, щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому. На жаль, багато покупців, особливо ті, хто вперше стикається з подібною процедурою, часто не знають, як правильно перевірити квартиру перед купівлею.

Редакція Новини.LIVE розповідає про юридичні аспекти, перевірку документів, технічний стан та інші важливі нюанси.

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Чому перевірка квартири перед купівлею є обов'язковою

Перевірка квартири перед купівлею — це не просто формальність, а необхідність, яка допоможе вам захистити свої інтереси та фінанси. Недбале ставлення до цього етапу може призвести до серйозних наслідків, таких як:

юридичні проблеми: виявлення невідповідностей у документах, наявність обтяжень (арешт, іпотека), неправомірне володіння тощо;

фінансові втрати: борги за комунальні послуги, приховані дефекти, завищена вартість тощо;

проблеми з проживанням: неможливість зареєструватися, конфлікти з попередніми власниками, незручне планування тощо.

Щоб уникнути цих та інших проблем, необхідно відповідально підійти до перевірки квартири перед купівлею.

Етапи перевірки квартири перед купівлею

Перевірка квартири перед купівлею містить кілька етапів, кожен з яких є важливим для отримання повної та об'єктивної інформації про об'єкт нерухомості.

Перевірка власника квартири:

Особистість власника. Переконайтесь, що продавець є дієздатним та має право продавати квартиру. Зверніть увагу на його вік, поведінку та документи, що посвідчують особу.

Переконайтесь, що продавець є дієздатним та має право продавати квартиру. Зверніть увагу на його вік, поведінку та документи, що посвідчують особу. Представник власника. Якщо квартиру продає представник власника, перевірте його повноваження та строк дії довіреності.

Якщо квартиру продає представник власника, перевірте його повноваження та строк дії довіреності. Право власності. Перевірте оригінали документів, що підтверджують право власності продавця на квартиру (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду тощо).

Перевірка юридичної чистоти квартири:

Обтяження. Перевірте, чи є на квартирі будь-які обтяження (арешт, іпотека тощо). Цю інформацію можна отримати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Перевірте, чи є на квартирі будь-які обтяження (арешт, іпотека тощо). Цю інформацію можна отримати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Судові спори. Перевірте, чи є судові спори щодо квартири. Інформацію про це можна знайти в Єдиному реєстрі судових рішень.

Перевірте, чи є судові спори щодо квартири. Інформацію про це можна знайти в Єдиному реєстрі судових рішень. Зареєстровані особи. Перевірте, хто зареєстрований у квартирі, крім власника. Особливу увагу зверніть на неповнолітніх дітей та осіб, які мають право на проживання в квартирі.

Перевірте, хто зареєстрований у квартирі, крім власника. Особливу увагу зверніть на неповнолітніх дітей та осіб, які мають право на проживання в квартирі. Дозвіл на продаж. Якщо квартира перебуває у спільній власності, переконайтесь, що є згода всіх співвласників на продаж.

Перевірка технічного стану квартири:

Планування. Порівняйте реальне планування квартири з технічним паспортом. Переконайтесь, що не було незаконних перепланувань.

Порівняйте реальне планування квартири з технічним паспортом. Переконайтесь, що не було незаконних перепланувань. Інженерні системи. Перевірте стан інженерних систем (електропроводка, водопостачання, опалення, каналізація).

Перевірте стан інженерних систем (електропроводка, водопостачання, опалення, каналізація). Загальний стан. Оцініть загальний стан квартири, наявність ремонтів, якість матеріалів тощо.

Перевірка документів на квартиру:

Документи на право власності. Перевірте оригінали документів, що підтверджують право власності продавця на квартиру.

Перевірте оригінали документів, що підтверджують право власності продавця на квартиру. Технічний паспорт. Перевірте відповідність планування квартири технічному паспорту.

Перевірте відповідність планування квартири технічному паспорту. Довідки про відсутність боргів. Переконайтесь, що у продавця немає боргів за комунальні послуги.

Переконайтесь, що у продавця немає боргів за комунальні послуги. Інші документи. Залежно від ситуації можуть знадобитися й інші документи (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, дозвіл органів опіки тощо).

Перевірка квартири в новобудові:

Купівля квартири в новобудові має свої особливості. Крім вищезазначених пунктів, необхідно також перевірити:

Документи забудовника. Юридичний статус забудовника, ліцензії, дозволи на будівництво тощо.

Юридичний статус забудовника, ліцензії, дозволи на будівництво тощо. Документація на землю. Право власності або договір оренди на земельну ділянку, на якій зводиться будинок.

Право власності або договір оренди на земельну ділянку, на якій зводиться будинок. Умови договору. Уважно ознайомтесь з умовами договору купівлі-продажу, особливо щодо строків здачі об'єкта в експлуатацію, гарантійних зобов'язань забудовника тощо.

Поради для покупців

Не поспішайте: не приймайте рішення про купівлю квартири під тиском. Ретельно перевірте всі аспекти та зважте всі "за" і "проти".

Зверніться до фахівців: якщо ви не впевнені у своїх силах, зверніться за допомогою до юриста, рієлтора або іншого фахівця з нерухомості.

Не вірте на слово: перевіряйте всі документи та інформацію самостійно.

Будьте уважні: звертайте увагу на деталі, які можуть здатися незначними.

Торгуйтесь: не соромтесь торгуватися з продавцем.

Зазначимо, втрата або пошкодження документа, що засвідчує право власності на нерухомість, може створити певні труднощі. Проте, навіть за відсутності оригіналу, власник має можливість відновити свої права, пройшовши процедуру реєстрації в державних органах. Важливо пам'ятати, що відновлення прав на нерухоме майно є можливим, навіть якщо оригінал документа втрачено.

Також нагадаємо, що оренда житла з правом викупу є альтернативою для людей, які не мають достатньо коштів для придбання житла або не можуть отримати кредит. За цією схемою, покупець може орендувати будинок чи квартиру з можливістю подальшого викупу. Цей варіант є особливо актуальним в умовах економічної нестабільності, коли традиційні способи придбання житла є недоступними для багатьох.