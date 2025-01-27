Реєстрація права власності на нерухомість без документа — як це зробити

Чоловік з документами на столі. Фото: Freepik

Пошкодження або втрата документа, що підтверджує право власності на нерухоме майно, може спричинити певні складнощі. Однак, навіть у випадку відсутності оригіналу, власник має можливість відновити свої права через процедуру реєстрації в державних органах.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Київ надає чіткі рекомендації, як діяти у разі втрати документа, що підтверджує право власності.

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Згідно з Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", державна реєстрація є офіційним підтвердженням прав на майно. Вона забезпечує достовірність і повноту інформації, що заноситься в Державний реєстр прав на нерухоме майно. Важливо зазначити, що права, які виникли до 1 січня 2013 року, також можуть бути підтверджені через державну реєстрацію, якщо їх реєстрація була проведена відповідно до норм того часу.

Процес відновлення реєстрації права власності

Коли документ, що підтверджує право на майно, втрачається або пошкоджується, власник повинен звернутися до державного реєстратора для відновлення реєстрації. Цей процес стосується не лише прав власності, але й інших речових прав, що виникли до 2013 року. Власник подає заяву, яка містить необхідну інформацію для підтвердження факту набуття права.

Перевірка прав у реєстрах та відомості про втрату документа

При подачі заяви державний реєстратор перевіряє інформацію про наявність прав на майно в різних реєстрах, таких як Державний земельний кадастр або Реєстр прав власності на нерухоме майно. Якщо реєстрація прав підтверджується, то в реєстрі зазначається відомість про втрату, пошкодження або зіпсування документа. Водночас не потрібно надавати копії втраченого документа, що спрощує процедуру для власника.

Адміністративний збір та додаткові витрати

Згідно з чинним законодавством, за процедуру реєстрації права власності на майно, що підтверджується через втрачені або пошкоджені документи, адміністративний збір не стягується. Це робить процес відновлення прав доступним і без додаткових фінансових витрат для власників.

Як підтвердити право власності без повторної реєстрації документа

Якщо документ був втраченим після того, як інформація про право власності була внесена до реєстру, повторно реєструвати право не потрібно. Всі права підтверджуються через наявні дані в реєстрах, що значно спрощує процес для власників.

Реєстрація прав залежно від місцезнаходження майна

Процедура реєстрації прав власності залежить від місця знаходження нерухомого майна. Зазвичай реєстрація проводиться за місцем його розташування, але останні зміни в законодавстві дозволяють проводити реєстраційні дії в межах кількох адміністративно-територіальних одиниць або незалежно від місцезнаходження майна. Це особливо актуально для регіонів, що постраждали від військових дій.

Таким чином, у разі втрати або пошкодження документа, що підтверджує право власності на нерухоме майно, власник не повинен хвилюватися. За наявності відповідних записів у реєстрах, можна відновити право на майно без складнощів. Для цього достатньо звернутися до відповідних органів і пройти встановлену законом процедуру для підтвердження своїх прав.

Як повідомлялось, для проведення будь-яких операцій із нерухомістю власник квартири повинен мати офіційне підтвердження свого права власності. Це є обов’язковою умовою при продажу, здачі в оренду, оформленні перепланування або здійсненні інших дій із майном. Щоб уникнути можливих юридичних проблем, важливо розуміти, які саме документи в Україні підтверджують право власності на квартиру та який мають вигляд.

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