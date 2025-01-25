Документи для права власності на квартиру в Україні — перелік і поради

Документи на право власності. Фото: kbti.com.ua

Для здійснення угод із нерухомістю власник квартири повинен мати підтвердження свого права власності на майно. Це потрібно під час продажу, оренди, реєстрації перепланування або інших дій. Щоб уникнути юридичних ризиків, важливо знати, які документи в Україні підтверджують право власності на квартиру, а також розуміти, як виглядає відповідний документ.

Редакція Новини.LIVE розбиралась з переліком документів, що підтверджують право власності на квартиру.

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В Україні для підтвердження права власності на житло використовуються два типи документів. Перший — це документи про реєстрацію права власності:

свідоцтво про право власності, отримане до 2016 року;

витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Другий тип документів — це правовстановлюючі:

договір купівлі-продажу, дарування, довічного утримання та інші нотаріально завірені угоди;

рішення суду;

свідоцтво про спадщину (за законом чи заповітом).

Наприклад, при купівлі квартири потрібен договір і обов’язкове внесення даних до Державного реєстру. Витяг із реєстру стане офіційним підтвердженням вашого права власності.

Як зареєструвати право власності

Право власності на нерухомість реєструється через Державний реєстр речових прав. Ця система забезпечує прозорість, юридичну достовірність і захист майнових прав.

Оформлення проводиться:

у нотаріуса (державного або приватного);

у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Згідно із законодавством, нотаріус може зареєструвати право власності на квартиру одразу або протягом 5 робочих днів.

Як оформити право власності на новобудову

Процедура починається з підписання інвестиційного договору із забудовником. Після завершення будівництва та підписання акту приймання-передачі покупець отримує технічний паспорт. Далі потрібно звернутися до нотаріуса чи державного реєстратора для оформлення права власності. Витяг із Державного реєстру буде офіційним підтвердженням ваших прав.

Оформлення квартири в іпотеку

При оформленні житла в іпотеку, окрім стандартного пакета документів, потрібні:

іпотечний договір;

акт приймання-передачі квартири;

довідка про повний розрахунок із забудовником;

квитанції про сплату державних зборів;

власник квартири не має права повністю розпоряджатися нерухомістю до моменту погашення кредиту.

Зазначимо, що перевірка нерухомості перед купівлею — це ключовий етап, що допомагає уникнути шахрайства чи інших проблем, які можуть спричинити юридичні труднощі для майбутнього власника. Так, особливу увагу слід приділити перевірці права власності на житло та наявності будь-яких обтяжень або заборон.

Нагадаємо також, що під час операцій з продажу чи купівлі квартири необхідно заплатити податки. Але окрім податків, є і додаткові витрати, втім у деяких категорій громадян України є можливість не платити податок за продаж чи купівлю нерухомості.