Документы для права собственности на квартиру в Украине — перечень и советы

Документы на право собственности. Фото: kbti.com.ua

Для совершения сделок с недвижимостью владелец квартиры должен иметь подтверждение своего права собственности на имущество. Это нужно при продаже, аренде, регистрации перепланировки или других действий. Чтобы избежать юридических рисков, важно знать, какие документы в Украине подтверждают право собственности на квартиру, а также понимать, как выглядит соответствующий документ.

Редакция Новини.LIVE разбиралась с перечнем документов, подтверждающих право собственности на квартиру.

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В Украине для подтверждения права собственности на жилье используются два типа документов. Первый — это документы о регистрации права собственности:

свидетельство о праве собственности, полученное до 2016 года;

выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Второй тип документов — это правоустанавливающие документы:

договор купли-продажи, дарения, пожизненного содержания и другие нотариально заверенные сделки;

решение суда;

свидетельство о наследстве (по закону или завещанию).

Например, при покупке квартиры нужен договор и обязательное внесение данных в Государственный реестр. Выписка из реестра станет официальным подтверждением вашего права собственности.

Как зарегистрировать право собственности

Право собственности на недвижимость регистрируется через Государственный реестр вещных прав. Эта система обеспечивает прозрачность, юридическую достоверность и защиту имущественных прав.

Оформление проводится:

у нотариуса (государственного или частного);

в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Согласно законодательству, нотариус может зарегистрировать право собственности на квартиру сразу или в течение 5 рабочих дней.

Как оформить право собственности на новостройку

Процедура начинается с подписания инвестиционного договора с застройщиком. После завершения строительства и подписания акта приема-передачи покупатель получает технический паспорт. Далее нужно обратиться к нотариусу или государственному регистратору для оформления права собственности. Выписка из Государственного реестра будет официальным подтверждением ваших прав.

Оформление квартиры в ипотеку

При оформлении жилья в ипотеку, кроме стандартного пакета документов, нужны:

ипотечный договор;

акт приема-передачи квартиры;

справка о полном расчете с застройщиком;

квитанции об уплате государственных сборов;

владелец квартиры не имеет права полностью распоряжаться недвижимостью до момента погашения кредита.

Отметим, что проверка недвижимости перед покупкой — это ключевой этап, помогающий избежать мошенничества или других проблем, которые могут повлечь юридические трудности для будущего владельца. Так, особое внимание следует уделить проверке права собственности на жилье и наличия каких-либо обременений или запретов.

Напомним также, что во время операций по продаже или покупке квартиры необходимо заплатить налоги. Но кроме налогов, есть и дополнительные расходы, впрочем, у некоторых категорий граждан Украины есть возможность не платить налог за продажу или покупку недвижимости.