Як самостійно оцінити квартиру в Україні в 2025 році: покроковий алгоритм

Жінка переглядає документи. Фото: Freepik

При здійсненні купівлі-продажу нерухомості в Україні необхідно визначити ринкову вартість житла. Це важливо не лише для встановлення правильної ціни, а й для коректного нарахування податків. Оцінку можна здійснити самостійно або звернутися до професійного оцінювача.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як самостійно оцінити квартиру та які фактори впливають на її ціну.

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Чи обов'язково проводити оцінку нерухомості

Законодавство України передбачає обов’язкову оцінку житла при його продажу для фізичних осіб. Це необхідно для визначення бази оподаткування. Виключення становлять угоди між юридичними особами — у таких випадках оцінка не є обов’язковою.

Як самостійно провести оцінку нерухомості

Самостійна оцінка квартири можлива через офіційний електронний сервіс Фонду державного майна України (ФДМУ). Для цього потрібно:

1. Зареєструватися на платформі ФДМУ за допомогою електронного підпису.

2. Ввести основні параметри квартири: місцезнаходження, площу, стан ремонту, поверховість.

3. Дочекатися автоматичного розрахунку системи, яка надасть попередню вартість нерухомості.

Перевага такого підходу — його безкоштовність. Проте варто бути уважним при введенні даних: некоректна інформація або неправильний вибір аналогів можуть суттєво завищити оцінену вартість, що призведе до вищих податків.

Основні фактори, які впливають на ринкову вартість квартири

Щоб отримати більш точний результат, важливо врахувати такі аспекти:

Локація — ціни у центрі та в спальних районах значно відрізняються.

Інфраструктура — наявність транспорту, магазинів, шкіл, парків впливає на ціну.

Поверховість — квартири на середніх поверхах зазвичай коштують дорожче.

Планування та стан квартири — новий ремонт або його відсутність можуть змінювати вартість.

Правовий статус — наявність чи відсутність обтяжень, боргів за комунальні послуги.

Ринкова ситуація — стабільність або криза на ринку нерухомості.

Формула самостійного розрахунку вартості житла

1. Знайдіть аналогічні пропозиції — перегляньте оголошення на спеціалізованих сайтах, враховуючи площу, район, стан квартири.

2. Визначте середню вартість за 1 кв. м — підсумуйте вартість схожих об'єктів та поділіть на їх загальну площу.

3. Застосуйте коригування:

Якщо ваша квартира в гіршому стані — зменште вартість на 5-15%.

Якщо квартира має переваги (ремонт, гарний вигляд з вікна) — збільште ціну.

Врахуйте загальні ринкові тенденції (зростання чи падіння цін).

4. Отримане значення помножте на площу вашої квартири.

Як оцінити квартиру для спадщини

При спадкуванні майна потрібна офіційна оцінка. Для цього знадобляться:

Свідоцтво про смерть власника.

Документи, що підтверджують право власності.

Технічний паспорт квартири.

Ідентифікаційний код спадкоємця.

Кадастровий номер об'єкта.

Спадщина оподатковується залежно від ступеня спорідненості: спадкоємці першої черги (батьки, діти, подружжя) звільняються від сплати податку, а для інших категорій ставка може досягати 5-18%.

Скільки часу дійсний звіт про оцінку

Звіт про оцінку нерухомості, необхідний для оподаткування, дійсний 6 місяців. Після цього він потребує оновлення.

Самостійна оцінка квартири можлива та може бути корисною для попереднього визначення вартості житла. Проте при офіційному оформленні угод все ж рекомендується звернутися до експертів, щоб уникнути неточностей та зайвих податкових витрат.

Раніше ми розповідали про обмін нерухомості як спосіб вирішення житлових питань, що полягає у передачі права власності на житло без грошової оплати. Це може бути зручним варіантом для тих, хто хоче змінити місце проживання, не витрачаючи час на продаж та пошук нового житла. Проте, процедура обміну має свої особливості, які потрібно врахувати для успішного укладення угоди.

Зазначимо також, що продаж квартири — це серйозний юридичний крок, який потребує повної підготовки документів. Ми розповідали, як безпечно та законно продати житло, та які документи для цього потрібні. Неповний пакет документів може призвести до зриву угоди, фінансових втрат або навіть судових суперечок.